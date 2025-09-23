Christoffer Jonsson: Hamas + Vänsterpartiet = Sant

Igen och igen fångas ledande Vänsterpartister på bild när de hurrar för terrororganisationer eller viftar med deras flaggor. Det handlar uppenbarligen inte om enskilda rötägg, utan är något systematiskt. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Sedan den 7 oktober 2023 har Vänsterpartiet uppmärksammats för en mer systematisk problematik kring antisemitism och terrorromantik – något som under snart två år varken har upphört eller minskat, utan snarare fortsatt och till och med eskalerat.

Vänsterpartiets riksdagsledamöter Nadja Awad och Tony Haddou delade båda ett inlägg från kontot ”tnkvrt” på Instagram, som visade en stor pro-palestinsk demonstration i Göteborg. I klippet, som Awad markerade med hjärtemojis, syntes flera flaggor från terrororganisationerna Hamas, Islamiska Jihad och Lions’ Den, samt en flagga med en bild på Hamas talesperson Abu Obaida. Samtliga dessa flaggor viftades på demonstrationen.

Expressens journalist Inas Hamdan uppmärksammade riksdagsledamöternas delningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin kommenterade händelsen: ”Detta illustrerar tyvärr bara ytterligare en gång att Vänsterpartiet inte klarar av att hålla gränsen mot terroristerna. Tvärtom, man demonstrerar tillsammans med dem. Det är inget annat än groteskt.”

Vid samma demonstration, där även Tony Haddou deltog, närvarade flera av Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg – Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Daniel Bernmar – och poserade glatt framför kameran på en bild. I ett annat inlägg, som Brynolfsson delade (men inte själv filmat), syns just dessa flaggor, vilka inte representerar något annat än terrorism.

Ofta vid pro-palestinska demonstrationer, särskilt i Göteborg, råder en acceptans för individer som viftar med flaggor från terrorgrupper. Detta gör det än mer problematiskt när ledande politiker deltar i demonstrationerna – även om de hävdar att de var där av andra skäl.

Mikaela Del Valle, distriktsordförande för Ung Vänster i Älvsborg och ordförande för Vänsterpartiet i Trollhättan, delade mitt inlägg om att fredliga pro-israeliska demonstranter i Schweiz behövde polisbevakning. När Del Valle delade inlägget skrev hon: ”Undra på att det blir dålig stämning när dessa lynchmobbar ska protestera för att FÖRSVARA folkmordet.”

En annan förtroendevald inom Vänsterpartiet som engagerat sig starkt i Israel–Palestina-konflikten är My Lind, ersättare för partiet i socialnämnden i Stockholms stad. Jag har gått igenom flera av hennes inlägg, som är minst sagt anmärkningsvärda. I ett inlägg skrev Lind: ””Men Hamas!” är dagens ”inte rasist, men…”” Tidigare har hon även delat inlägg där författaren anklagar Judiska Centralrådet för att vara Israels propagandaorgan.

Senaste gången jag såg hennes Instagram delade hon inlägg från olika konton med påståenden som att ”the largest cause of death of children on earth is Israel”, samt att man bör sluta erkänna Israel som stat.

Det råder alltså en acceptans för antisemitism och terrorromantik inom Vänsterpartiet, även om partiet hävdar att man uteslutit medlemmar på grund av detta. Problematiska uttalanden och delningar från förtroendevalda fortsätter likväl att uppmärksammas.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson