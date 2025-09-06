Christoffer Jonsson: Greta seglar mot Gaza – andra gången gillt

Av Christoffer Jonsson

6 september 2025

Greta Thunbergs hjältegloria är ordentligt på sned, och de enda som inte har upptäckt det är Aftonbladet. Igen och igen hamnar vänsterprinsessan i dåligt sällskap. Det är knappast en slump, skriver Christoffer Jonsson.

I samband med Greta Thunbergs andra försök att segla mot Gaza och bryta blockaden har Aftonbladets ledarsida utmålat henne som en hjältinna – som till och med förtjänar en staty av sig själv på Mynttorget i Gamla stan.

Jag suckade när jag läste det, för jag undrar om Aftonbladets ledarredaktion verkligen ser henne som en frihetskämpe, trots alla bisarra avslöjanden som gjorts om Greta på sistone.

Vid den första seglingen mot Gaza, som slutade med att den israeliska flottan stoppade båten, reste Greta Thunberg tillsammans med ett gäng antisemiter och terrorsympatisörer: Thiago Avial deltog på Hizbollah-ledaren Hassan Nasrallahs begravning. Rima Hassan legitimerade 7 oktober-attacken och förminskade mordet på familjen Bibas. Yasemin Acar hyllade den islamiska regimens missilattacker mot Israel.

Efter att Greta för första gången rest med ett flygplan återvände hon till Sverige, där hon hyllades och prisades vid en pro-palestinsk demonstration i huvudstaden. Den granskande organisationen Doku kunde senare avslöja att priset hon fick kom från en europeisk Palestina-organisation som hyllat både Hamas och 7 oktober-attacken. De två representanterna från organisationen som överlämnade priset bar båda en halsduk med symbolen för terrororganisationen DFLP, som deltog i 7 oktober-attacken. Undertecknaren av priset var ordföranden George Rashmawi, som enligt Doku har varit medlem i DFLP:s centralkommitté.

Aftonbladets ”hjältinna” Greta Thunberg intervjuades inför sin nästa avresa mot Gaza av Sky News. Intervjuaren frågade henne om hennes åsikter kring terrororganisationen Hamas. Greta vägrade att fördöma terrorgruppen, och svarade endast att palestinier enligt internationell lag har rätt att göra motstånd. Kort därefter, i en annan intervju, syntes Greta Thunberg bära ett halsband med en karta över Palestina – där Israel var utraderat.

En av Gretas nya medresenärer har också uppmärksammats av israelisk media. Det handlar om aktivisten Jaldia Abubakra, som är koordinator för Samidouns Madrid-avdelning. Samidoun har nära band till den marxist-leninistiska terrorgruppen PFLP och har förbjudits i flera länder på grund av sina terrorkopplingar.

Det är intressant hur Aftonbladets ledarredaktion – och en stor del av vänstern, som tidigare talat om vikten av att bekämpa antisemitism – fortfarande kan hylla en kvinna som vägrar fördöma en antisemitisk terrororganisation, bär ett halsband där den judiska staten är utraderad och reser tillsammans med öppet antisemitiska terrorsympatisörer.

Är det så att vänstern lagt ned så mycket energi på att måla upp Greta som en oskyldig flicka – trots att hon numera är en vuxen kvinna – att de inte förmår erkänna de brister hon bär på? Vänsterns narrativ om Greta Thunberg tillåts aldrig brytas, oavsett avslöjanden. För om de inte har Greta att hylla – vem har de då?

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör och medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund

X: @kurrejonsson