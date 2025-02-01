Birgitta Sparf: Något om kvinnliga förebilder

Är det verkligen så att tjejer bara röstar på tjejer? Eller är det kanske så att även kvinnor röstar efter den faktiska politiken? Men detta skulle ju visa på en förmåga till självständigt tänkande! Birgitta Sparf undersöker.

Jag hör ofta att kvinnor behöver kvinnliga förebilder, inom både politik och näringsliv. Detta är så feltänkt som det någonsin kan bli.

Inom politiken påstås exempelvis Jessica Stegrud dra kvinnliga väljare till SD. Och visst, hon är absolut både smart och vacker, men att hon därför skulle attrahera kvinnliga väljare är inte bara förnedrande för Stegrud själv utan för oss kvinnor som kollektiv.

När man påstår en så befängd sak som att vi kvinnor behöver kvinnliga politiska förebilder och allsköns kvinnliga representanter överallt i samhället påstår man samtidigt att vi är totalt okunniga om både politik och samhälle.

Man anser att vi inte förmår hänga med i den politiska debatten av egen kraft, vi begriper absolut ingenting av vad som händer i samhället runt omkring oss – om vi inte plötsligt får en kvinnlig politisk representant. Då först fattar vi och börjar rösta på det parti hon företräder så det står härliga till.

Jag hävdar bestämt absolut raka motsatsen. De kvinnliga förebilder vi har avskräcker betydligt mer än de lockar och inspirerar. Jag har många exempel på detta: Magdalena Andersson, Anna-Karin Hatt, Noshi Dadgostar, Amanda Lind. Tidigare Annie Lööf, Märta Stenevi, Gudrun Schyman, Maud Olofsson och många, många fler icke att förglömma.

Och då nämner jag inte ens alla kvinnliga generaldirektörer som tillsätts enbart för att de är kvinnor och visar sig vara rena katastrofer. Eller alla kvinnliga professorer, och så vidare. Listan kan göras lång.

Jessica Stegrud gör varken till eller från för SD enbart i egenskap av kvinna. Hon kan däremot ha betydelse om hon är en vettig politiker, men aldrig på grund av sitt kön. Lika lite som män röstar på Jimmie Åkesson enbart för att han är man.

Så snälla feminister och andra: Sluta genast påstå att vi kvinnor behöver kvinnliga förebilder! Även vi kvinnor kan faktiskt tänka själva, vilket ni borde veta!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare