Allt är politik! Organisera er!

Av Carl Eos

8 september 2025

Att ”allt är politik” tänker många på som en uppfattning som hör hemma inom den politiska vänstern. Det är det också. Inom socialism och kommunism har dessa politiska slagord i realiteten betytt att man förespråkar ett samhälle där politiker har insyn i och försöker kontrollera hela samhället. Att politikerna, det vill säga staten och andra myndigheter, har ambitionen att kontrollera alla delar av samhället är definitionen av totalitarianism.

Mot bakgrund av denna berättigade rädsla för totalitär socialism, i kombination med socialliberalismens totala dominans inom svensk borgerlighet ett antal årtionden, är det förklarligt att motståndet mot politik har varit en viktig del av svensk mitten-höger. Detta har sannolikt också förstärkts av att Socialdemokraterna prenumererat på regeringsmakten under efterkrigstiden. Svensk mitten-höger har haft som strategi att försöka skydda sig från politikens och statens allt större klåfingrighet.

Men rädslan för politiken gick för långt. Motsatsen till totalitarianism är inte ett samhälle utan politik. Följden har alltför ofta blivit att personer med högeruppfattningar dragit sig undan. Medan arbetarrörelsen och socialismen har inbyggt i sin självbild att livet är politiskt vill högern leva i en sfär utan politik. Eftersom politiken finns där som en realitet oavsett vad vi vill betyder det att man riskerar att lämna makten till sina motståndare.

Allt ska inte styras av politiker. Men varje tanke och varje handling har betydelse för vilka vi vill vara och hur vi vill att vårt land och vårt närsamhälle ska se ut. Vi inom mitten-högern måste bli bättre på att betrakta oss själv som en del av något större.

Jag måste ändå beundra arbetarrörelsens förmåga att skapa. De har startat partier och föreningar, studiecirklar och fackförbund, de skriver böcker och artiklar, de läsa och pratar. De är överallt. Man kan med fog hävda att de var bättre på det förr. På senare tid har de kanaliserat skattepengar till alla sina projekt och med det tagit död på en hel del kreativitet. Nu administrerar och bevarar de sina maktstrukturer snarare än att skapa nytt.

Men vi till höger har under ett antal år varit mer kreativa än på länge. Det är dags att växla upp det än mer. Gör något. Läs, skriv, gå med i ett parti och en förening. Stöd andra som gör saker genom att ta del av vad de gör. Även att bidra ekonomiskt är att delta i projektet att göra Sverige bättre.

Konservativa och högerliberaler i Sverige – organisera er!