Vill vänstern göra gott, eller vill den göra gott för Gaza?

Av Jakob Sjölander

26 augusti 2025

Alla partier har sina problem. Vänsterpartiet har sin fanatism, Miljöpartiet sin dumhet, Socialdemokraterna sin maktfullkomlighet och Moderaterna sin önskan att egentligen vara sossar, och så vidare. Men Liberalernas problem är deras ryggradslöshet.

Liberalerna velar och vacklar och det enda man med säkerhet kan förvänta sig av dem är minsta motståndets väg. Jag trodde att saker skulle bli bättre med Mohamsson vid rodret, men det var väl Miljöpartisten i mig som bubblade upp. Det senaste exemplet på ryggradslösheten är att man bifallit vänsterns krav att importera patienter från Gaza.

Det finns flera skäl till att detta är ett dåligt beslut. Beslutet riskerar att spräcka Tidöregeringen. Vi lär knappast bli av med patienterna ens när de blivit friska. Patienternas klaner lär anhöriginvandra efter dem. Det skulle stärka den islamistiska och propalestinska rörelsen i Sverige. Slutligen är det också dyrt, vilket skulle gå ut över svenska patienter.

Men för att ge Liberalerna råg i ryggen vill jag ge dem ett motförslag – låt oss ta hit patienter från Sudan istället.

Många av de invändningar som kan riktas mot att ta hit Gazapatienter gäller även här. Men det finns också argument för. Det första är att kriget och svälten i Sudan är minst tio gånger värre än i Gaza. Vi skulle kunna skicka sudaneserna till Gaza på semester för att vila upp sig. Det råkar också vara så att sudaneserna hatar oss aningen mindre än Gazaborna. Dessutom är de mindre benägna att spränga sig själva och andra i luften.

Men huvudskälet till att ta hit hjälpbehövande från Sudan istället för från Gaza är för att avslöja vänstern. För den föreslagna patientimporten handlar inte om att göra gott. Det finns oändliga mängder lidanden i världen, och det finns långt mer effektiva sätt att hjälpa än det föreslagna. Men ändå finns en besatthet av Gaza. Denna handlar inte om att göra gott i allmänhet – istället handlar det specifikt om att göra gott för Gaza.

Varför existerar denna besatthet? För att muslimer i allmänhet och palestinier i synnerhet har en synnerligen stark politisk ställning här i Sverige. Och för att judar/Israel har en svag sådan. Delvis beror detta på invandring, men också på att vänstern ser palestinierna som hjältar i en mångkulturell antikolonial kamp mot det onda västerlandet. Tänk Avatar, eller Dansar med vargar.

I slutändan är patientimporten en version av den gamla debatten om att hjälpa i Sverige eller att ”hjälpa på plats”. Det senare är långt mer effektivt. Sjukvård i Sverige är dyrt. Till kostnaden av svensk specialistvård för en patient skulle vi kunna hjälpa hundratals eller till och med tusentals människor världen över. Men som sagt handlar det inte om att hjälpa, utan om att hjälpa vänsterns allierade och kelgrisar.

Det finns gott om andra platser världen över som kan ge ungefär lika bra vård som Sverige, som de kringliggande arabländerna. Vi kunde helt enkelt erbjuda oss att pröjsa för kalaset. Detta skulle sannolikt bli lite billigare, och undvika problemen med det svenska asylsystemet. Men uppenbarligen vill vänstern inte undvika problem med det svenska asylsystemet…

Propagandavärdet av patientimportsförslaget är tydligt då det talas specifikt om att ta hit palestinska ”barn”. Men vi vet ju redan att Sverige har svårt att identifiera barn – kanske för att de brukar ha stora helskägg som täcker ansiktet.

Ändå måste propagandan bemötas. Vi framstår lätt som hårda och orättvisa när vi ”vägrar att hjälpa barn i behov av sjukvård!!!”. Och det gäller att hålla de ryggradslösa Liberalerna glada. Därav mitt förslag att importera patienter från Sudan istället. Är det ett bra förslag? Kanske inte. Men det är åtminstone mindre dåligt än att ta hit Gazabor.

Jag misstänker också att vänsterns entusiasm för att hjälpa kommer att minska drastiskt när hjälpen inte riktas mot terrorister.