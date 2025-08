Ut med Pride i förorterna!

Av Jakob Sjölander

4 augusti 2025

Stockholm Pride är den svenska kulturens högsta uttryck, en hyllning till frihet, glädje, kärlek, och hat mot sverigedemokrater. En plats där alla är välkomna, förutom den nazistiska befolkningshalvan.

Men hur konstigt det än kan låta så är inte ens Pride perfekt. Detta då den inte är tillräckligt inkluderande. Pride är för koncentrerat till Stockholms innerstad. Men varför ska man där predika för de redan frälsta? Nej, säger jag, vi måste expandera och sprida regnbågsflaggan över hela Sverige! Den första destinationen bör dock vara Stockholms förorter.

Pride bör gå dit den behövs, och nog behövs Pride i förorterna. Invandrarna är ju hbtq+-personers naturliga allierade. Båda grupper är ju förtryckta av det svenska samhället. Ute i miljonprogrammens grå betongdjungel behövs paradens feststämning. Vi är skyldiga våra invandrade allierade allt stöd. Den grå betongen ska färgas rosa, och genusteori predikas från minareterna! ”Allahu akbar!” ska blandas med ”We’re here! We’re queer!” Först då blir Sverige ett verkligt fritt land.

När jag har presenterat den här idéen så har vissa av mina ”vänner” reagerat med chock. De frågar argt om jag vill att hbtq+ personer ska slaktas. Självklart vill jag inte det! Men det är uppenbart extremt rasistiskt att tro att hbtq+-personer skulle slaktas om paraden flyttades ut i förorten. Försöker de antyda att dessa är våldsamma, homofoba, sexistiska, och transfoba platser? Jag har nu sagt upp bekantskapen med alla kryptorasister som gjort den invändningen. Om det mot förmodan finns några homofober i förorterna så ska vi nu krama det ur dem!

Sådana idéer faller på sin uppenbara absurdhet. Varför skulle förortens invandrare vara sexister? Hbtq+ och invandrare har ju samma fiende – vita heterosexuella män! Sexism är fel, men en förtryckt minoritet kan aldrig göra något fel. Och invandrare är ju en förtryckt minoritet. Det betyder, QED, att invandrare omöjligt kan vara sexister. Det är ren logik, rassesvin! Invandrare är precis som vi – fast bättre.

Nu finns det naturligtvis många illvilliga skriverier om förorterna som försöker utmåla dessa som något annat än toleransens högborg. På senare år har dessa idéer till och med börjat smyga in SVT och DN. Sverige har fallit långt sedan den gyllene eran före 2015. Jag misstänker att det är Putin som ligger bakom förändringen.

Sanningen är att det inom varje burka finns en dragdrottning med en rosa dildo som bara väntar på att få komma ut ur sin portabla garderob. Men detta förnekas av lögnare, som föredrar att tala om nonsens som ”hedervåld.” Denna propaganda sprids av djupt rasistiska organisationer som den där ”Glöm aldrig…” Ja, vad det nu var de hette.

Att flytta Pride till förorterna skulle kunna leda till stora besparingar i säkerhetsbudgeten. Detta då – som alla vet – det största hotet mot hbtq+ personer kommer från vita heterosexuella män. Så då är det bra att flytta bort paraden från dessa odjur, som än så länge fortfarande är vanliga i innerstaden. Många av poliserna som sköter säkerheten är dessutom vita heterosexuella män, som ju trots sina fina uniformer bara förstör feststämningen.

Att göra besparingar kan låta krasst kapitalistiskt. Dessutom kan det framställas som onödigt, då det ju är skattebetalarnas pengar det handlar om. Men man får komma ihåg att insparade pengar kan investeras i fler märkliga klädedräkter, sexleksaker, konstiga fordon, samt fler konsulter och politruker.

Jag föreslår att vi samlas någonstans i södra Stockholm, där de förortigaste förorterna ju finns. Det finns gott om utrymme på Järvafältet. Därefter kan vi möjligtvis marschera mot Fittjamoskén, eller Alby eller Rinkeby centrum. Låt förorternas förtryckta massor uppmuntras av sina allierade! Queers for Gaza får leda tåget, för att visa de boende att vi är på deras sida. From the förort to the Sea, Stockholm will be free!

Låt en ny allians bildas! Låt oss visa vårt allvar när vi förenar kampen mot sexism med kampen mot rasism! Det blir ett äventyr, en stor upptäcktsresa utanför tullarna, en plats där de flesta av oss aldrig varit! Den första prideparaden i förorterna lär aldrig glömmas av någon inblandad.

Låt oss en gång för alla bevisa att det inte finns någon motsättning mellan massinvandringen och hbtq+-rörelsen!