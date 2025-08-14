Av Redaktionen

14 augusti 2025

Sedan mitten av april 2023 står det sudanesiska folket inför tilltagande kriser som spänner från väpnat våld och kollapsade hälsotjänster till spridning av epidemier och svält, i skuggan av en utdragen väpnad konflikt med förödande humanitära följder.

Enligt FN-rapporter som publicerades den 8 augusti hotar ett kolerautbrott tusentals liv i Sudan och i flyktinglägren i grannlandet Tchad. Omkring 100 000 fall har rapporterats sedan juli 2024, samtidigt som andra sjukdomar som mässling, malaria, denguefeber och polio sprids. Världshälsoorganisationens (WHO) uppgifter visar att nära 25 miljoner människor står inför akut livsmedelsosäkerhet, däribland 770 000 barn som i år riskerar svår akut undernäring.

Denna försämrade hälsosituation åtföljs av en kvävande humanitär kris och ett sjukvårdssystem på randen till kollaps. WHO har dokumenterat 174 attacker mot vårdinrättningar sedan konfliktens början, de flesta genom direkta bombningar av arméns flygvapen, vilket lett till att över tusen personer dödats och hundratals skadats.

Trots allvaret i dessa utmaningar har medier nära den sudanesiska armén under de senaste dagarna spridit påståenden om att ett emiratisk plan skjutits ned på flygplatsen i Nyala och att utländska passagerare omkommit. Dessa uppgifter har dock inte styrkts av några bilder eller fältbevis och har inte bekräftats av oberoende aktörer eller internationella organisationer, inklusive relevanta luftfartsorgan vars offentliga data inte visar någon liknande flygning till den nämnda flygplatsen.

Samtidigt uppgav fältkällor och ögonvittnen i Nyala att flygplatsen och stadens viktiga områden inte utsatts för någon attack under den angivna perioden. De framhöll att flygtrafiken i området redan ligger nere på grund av säkerhetsläget och blockader på flera vägar. Rapid Support Forces (RSF) förnekade i ett officiellt uttalande uppgifterna och hävdade att staden och dess flygplats är under full kontroll och säkrade. Det som spridits beskrevs som en del av det ”informationskrig” som följer konflikten.

Förenade Arabemiratens utrikesministerium betecknade påståendena som ”ett försök att avleda uppmärksamheten från konfliktens verkliga spår och att försvåra ansträngningarna att få ett slut på den”. Ministeriet framhöll att uppgifterna saknar konkreta bevis, något som också tidigare FN-rapporter bekräftat, däribland expertpanelen för Sudan den 17 april 2025, som inte redovisade några slutsatser som stödjer sådana påståenden.

Medan striderna och de ömsesidiga anklagelserna fortsätter att blockera varje framsteg mot fred, är det civila i Sudan som drabbas hårdast. Deras dagliga lidande förvärras mellan rädslan för våld och bristen på mat och mediciner, samtidigt som utsikterna för eldupphör eller en inkluderande politisk process förblir oklara.