Sudanesiska barn: offer för ett ovisst öde

Av Redaktionen

28 augusti 2025

Caroline Baini (Sudan) – I den södra delen av Sudans huvudstad Khartoum, närmare bestämt i kvarter 6 i al-Azhari-distriktet, levde pojken Muaz sin barndom i glädje – likt de sudanesiska barn som utgör hälften av landets mer än 40 miljoner invånare.

Oändliga lekar på gatorna, drömmar ristade på kvarterets väggar, önskningar som vilade i familjens famn och en tecknad bild av en ljus framtid som skulle stärka landets utveckling… Så växte Muaz upp – tills han, helt oförberedd, vaknade till förstörelse, utspridda lik och gevärsskott som bara talade dödens språk sedan mitten av april 2023.

Muaz glömmer inte den dag då hans liv förvandlades till en mardröm. Mer än ett år efter krigsutbrottet gick han till en av områdets marknader för att köpa mat till sin familj när en stor explosion plötsligt skakade kvarteret och ryckte ifrån honom några av familjemedlemmarna.



”Jag visste inte att explosionen hade drabbat fyra angränsande hus, däribland vårt. När vi sprang mot platsen såg jag, genom det täta dammet, min mamma komma ut ur huset skrikande. Jag kunde inte behärska mig och benen bar mig varken att gå eller ens stå.” Så berättade han för nyhetsbyrån Xinhua.

Muaz fortsatte: Han ”satte sig på marken medan människor i stora skaror samlades runt de bombade husen och försökte få ut överlevande och bärga kroppar”. Han tillade: ”När beskjutningen inträffade befann sig min familj – mamma, min yngre bror, min storasyster, min moster och hennes två döttrar – inne i huset. Tyvärr dog min syster, min bror, min moster och en av hennes döttrar i attacken, och mamma fick lindriga skador.”

Han påpekade att ”chocken fortfarande är svår för mamma; hon sover sällan, talar inte mycket och äter inte normalt. Hennes tillstånd har diagnostiserats som en psykisk åkomma till följd av händelsen.” Och han underströk: ”Trots att mer än åtta månader gått sedan händelsen i september förra året har vi inte kunnat komma över det som hände.”

En tragisk barndom

Sedan kriget i Sudan mellan armén och de Snabbinsatsstyrkorna bröt ut har barnens situation försämrats dramatiskt. Mer än 522 000 spädbarn har dött av smittsamma sjukdomar och 45 000 barn har avlidit på grund av undernäring sedan krigsutbrottet den 15 april 2023, medan hundratusentals andra hotas av en långsam död i skuggan av ett närmast totalhavererat hälso- och vaccinationssystem och bristande grundläggande tjänster, enligt människorättsrapporter.

A diba Ibrahim al-Sayyid, medlem i den preliminära kommittén för Sudans läkarförbund, säger att ”barn utsätts för sammansatta övergrepp som innefattar dödligt våld, tvångsförflyttning, berövande av utbildning och sjukvård, akut undernäring samt systematiskt sexuellt våld som till och med drabbat flickor under tio år.”

Hon pekar på att ”mer än 10 miljoner barn har berövats utbildning” och att ”vissa fördrivningsläger som Kalma, Adré och Zamzam registrerar ett till två dödsfall bland barn varje timme.”

I ett uttalande till den sudanesiska tidningen al-Taghyeer den 25 augusti 2025 uppgav hon att ”de fördrivna barnen lever under brutala villkor som omfattar förtryck, hunger, brist på säkerhet, vattenbrist och misshandel i överfulla läger och evakueringscenter som saknar det mest grundläggande för ett drägligt liv.”

Ali Bashir, ordförande för den preliminära kommittén för Sudans läkarförbund, säger att ”barn i belägrade områden i synnerhet utsätts för djupa psykiska trauman som kommer att få långtgående konsekvenser för deras sociala relationer, både i barndomen och senare i vuxenlivet, vilket multiplicerar bördan på hälso-systemet och landets ekonomi.”

Han betonar att ”den ekonomiska effekten av undernäring inte får underskattas: barn under fem år är den grupp som förväntas träda in på arbetsmarknaden om 10–15 år. Men de fysiska och psykiska skador som drabbar dem i dag kan minska deras framtida möjligheter att få arbete och förvandla dem till en ekonomisk och social börda.”

I dödens frontlinje

Trots barnens katastrofala situation chockades sudaneser och internationella människorättsorganisationer när regeringen i Port Sudan i praktiken erkände barnrekrytering under det pågående kriget.

Utbildningsministern al-Tihami al-Zein meddelade nyligen att elever som deltar i militära strider befrias från skolavgifter – något som observatörer betraktar som ett officiellt erkännande av att barn kastas in i de väpnade operationerna.

Samtidigt spreds en video på sociala medier som visar barn som strider i grupper allierade med armén och som dödades i strider i Kordofan i västra landet under augusti i år.

Ammar Yousif, medlem av det verkställande utskottet i Sudans lärarkommitté, säger att ”ministerns uttalanden är ett farligt prejudikat och utgör ett implicit erkännande av barns deltagande i den väpnade konflikten. Denna linje strider direkt mot artikel 38 i Barnkonventionen, som förbjuder rekrytering av minderåriga eller deras deltagande i fientligheter under några som helst omständigheter.”

Han slog fast att detta ”är ett fullbordat brott som bestraffas enligt internationell rätt”, och påpekade att ”en förlängning av kriget riskerar att förstöra Sudans barns framtid och dra in dem ännu djupare i våldet, eftersom de förlorar sina skolplatser och tvingas in i striderna för att försörja sig själva och sina familjer.”

Den sudanesiska nationella människorättsobservatorn publicerade den 24 augusti 2025 ”nya bilder som dokumenterar ett allvarligt övergrepp bestående i rekrytering av barn och utnyttjande av dem som stridskraft i strider av den sudanesiska armén och dess allierade miliser.”

Observatorn uppgav att miliserna använt ”organiserade rekryteringsmetoder riktade mot barn via skolor, sommarläger och gudstjänstlokaler, där de matades med extremistiska jihadistiska slogans innan de skickades till frontlinjen, och att barn under 18 år rekryterats – de flesta mellan 10 och 17 år.”

Tidigare hade observatorn publicerat bilder som dokumenterar hur den ”extremistiska jihadistiska” al-Baraa ibn Malik-bataljonen rekryterar barn och utnyttjar dem som stridskraft. Den framhöll att ”utnyttjandet av barn och deras inkastande i strider av de sudanesiska väpnade styrkorna och lojala miliser, såsom nyligen visats i flera videoklipp, utgör en flagrant kränkning av internationell humanitär rätt och Barnkonventionen, och berövar dem deras naturliga rätt till liv, barndom och säkerhet.”

Dokumenterade bevis

Samtidigt berättar den sudanesiska journalisten Hiba Abdelazim att hon ”kommit i kontakt med familjer till barn som bekräftat att deras minderåriga söner har rekryterats, och jag har lyssnat till mer än 15 ögonvittnen som jag delat in i fem grupper utifrån bostadsområden och stridszoner.”

Hon skriver i en granskning: ”Deras berättelser om förekomsten av stridande barn stämde överens med mina egna iakttagelser; jag såg barn i militäruniform och med vapen vid checkpoints när jag lämnade Khartoum. Dessa fältvittnesmål gav dokumenterade bevis på övergreppen.”

Hon fortsätter: ”Jag följde upp videoklipp och bilder som publicerats på nätet och visade barnsoldater som körde militära fordon och bar vapen”, och uppger att hon ”även besökte läger för befriade barn, såsom Wad Sharifey-lägret i delstaten Kassala, där jag träffade barn som tvingats att strida.”

Caroline Baini