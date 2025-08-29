Sudan anklagar Förenade Arabemiraten för att stödja utländska legosoldater

Av Redaktionen

– men videon som låg till grund för anklagelserna har dementerats av Reuters!

Videon som sudanesiska myndigheter använde för att anklaga Förenade Arabemiraten (FAE) visade sig i själva verket komma från en militärövning i Estland. Den internationella nyhetsbyrån Reuters bekräftade denna information.

Sudan har officiellt anklagat FAE för att stödja väpnade grupper och därmed blanda sig i konflikten i landet. FAE:s utrikesdepartement avvisade dock anklagelserna i ett uttalande den 5 augusti och kallade dem ”grundlösa försök att undvika ansvar”. I ett mejl till Reuters den 29 augusti betonade FAE att man stödjer det sudanesiska folkets strävan efter fred och stabilitet, och menade att påståendena är en del av en ”systematisk kampanj” från den så kallade Port Sudan-myndigheten.

Debatten blossade upp efter att en video började cirkulera på nätet. I klippet syns soldater gå in i ett militärfordon och avfyra granater, medan en röst på engelska hörs säga: ”Ready, fire”. På sociala medier hävdades det att videon föreställde colombianska legosoldater som stöddes av FAE och attackerade civila i El Fasher.

Undersökningar visade dock att klippet härrör från en gemensam övning med skarp ammunition i Estland i juli 2025. Övningen inkluderade amerikanska, brittiska, kanadensiska och estniska trupper. Bilderna publicerades den 29 juli av USA:s försvarsdepartements bild- och informationsenhet. USA:s armés V Corps bekräftade att övningen ägde rum 21–25 juli och innehöll granatkastarövningar för att testa stridsberedskapen. På uniformerna kunde man se emblemet för USA:s 3:e infanteridivision, som deltog i övningen.

Samtidigt uppmanade Sudans premiärminister Kamel Idris i ett uttalande den 16 augusti Colombia att omedelbart stoppa rekryteringen och utsändningen av legosoldater till Sudan. Colombias president Gustavo Petro vädjade dagen därpå på sociala medier till sina landsmän att inte ”dö i andra länders krig”. Varken Colombias eller Sudans utrikesdepartement har svarat på Reuters förfrågningar om en kommentar.

Detta är inte första gången Sudan riktar anklagelser mot FAE. I maj meddelade regeringen i Khartoum att man skulle avbryta de diplomatiska förbindelserna med Abu Dhabi, efter att ha anklagat landet för att leverera avancerade vapen till Rapid Support Forces (RSF).

Slutsats: Vilseledande. Videon som spridits på sociala medier visar inte colombianska legosoldater i strider i El Fasher i augusti 2025, utan en gemensam militärövning med USA, Storbritannien, Kanada och Estland i juli 2025.