Skyll inte på Trump om det går illa i Ukraina

Av Jakob Sjölander

20 augusti 2025

”Trump är stygg, Trump är stygg, allt är hans fel!” Detta är en refräng vi alla hört många gånger det senaste decenniet. Och nog är mycket faktiskt Donald Trumps fel. Men situationen i Ukraina hör inte till dessa.

Det stämmer att det amerikanska stödet har sinat sedan ”The Donald” återvände till presidentposten. Amerika har slutat hjälpa. Men att man slutat hjälpa betyder inte att man börjat stjälpa. Det fel Trump gör när det gäller Ukraina är inte att han gör fel, utan att han slutat göra rätt. USA har ingen plikt att vara världspolis – och det är fullt förståeligt att amerikanerna inte längre vill vara det med tanke på hur de bespottats i decennier.

Sanningen är att Ukraina varken står eller faller med vad den orangea mannen i vita huset bestämmer. Här verkar Trumps kritiker ha överskattat hans makt, särskilt nu inför Alaskamötet då det talades om att han skulle ge bort ukrainska landområden. Det var aldrig en möjlighet – de ukrainska landområdena är just ukrainska, och Trump har ingen möjlighet att sälja dem utan att själv invadera Ukraina. Vilket inte ens de mest paranoida Trumphatarna har föreslagit.

Det enda Trump kan göra är att dra in det amerikanska stödet. Eller förlåt – han kan inte göra ens det, eftersom han redan dragit in stödet. (Givet att han inte först återupptar stödet, förstås). Att Ukraina inte är så totalt beroende av amerikanskt stöd som vissa tror har demonstrerats hela året.

Att Ukraina inte är beroende av amerikanskt stöd betyder dock inte att landet inte är beroende av stöd. Men detta stöd kan ju komma från andra länder. Här har faktiskt de europeiska länderna ersatt det amerikanska stödet genom att dubblera det egna. Därmed är det totala stödet till Ukraina nästan oförändrat.

Men kan Europa stå upp mot den ryska björnen utan storebror USA? Svaret är enkelt: Ja.

Det finns ingen brist på resurser. I nuläget lägger Europa 0.1 procent av BNP på att stödja Ukraina. Det är alltså en tusendel av vad som finns. Om alla länder i Europa kunde nå upp till baltländernas och Danmarks nivå och ge 0.5 procent av BNP så skulle det räcka till att femdubbla stödet till Ukraina.

Ryssland har en BNP på 2 biljoner dollar. Den Europeiska unionen + Storbritannien har en BNP på 33 biljoner. Det betyder att de europeiska ländernas ekonomier är 16 gånger större än den ryska. Från det följer i praktiken att man har en 16 gånger högre stridspotential. Om man verkligen skulle få tummen ur så skulle Ryssland inte ha en chans. Problemet är bara att faktiskt få tummen ur…

(Och då har jag inte ens nämnt att flera europeiska länder än idag lägger mer pengar på att köpa rysk gas än på att stödja Ukraina…).

Oron över Trumps agerande visar hur patetiska de europeiska staterna är. Det krigas på vår bakgård, och vi kan knappt lägga en tusendel av våra inkomster på att göra slut på det. En svensk medellön är cirka 38 000 kronor i månaden, och en tusendel av det är 38 kronor – det är ingen stor uppoffring vi gör. Inte ens denna summa nådde man innan Trump tvingade Europa till det genom att dra ned det amerikanska stödet.

Kriget firade sin treårsdag i februari, men än har Europa inte fattat att krig kostar. Så nej, vi ska inte skylla på Trump för att han vägrar att stödja Ukraina när vi själva inte ger mer än en tusendel av våra resurser. Om man skulle avrunda 0.1 procent så blir det också noll. Europa har alla möjligheter att göra slut på kriget, vad Trump än tycker.

Men det är ju frestande att skylla alla våra problem på storebror USA. Då slipper vi ta eget ansvar.