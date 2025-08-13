Så vill S riva upp tryggheten i villakvarteren

Av Tina von Schinkel

13 augusti 2025

Socialdemokraternas förslag att blanda befolkningen med politiska styrmedel visar tydligt vad vänstern prioriterar. Det handlar inte om att driva politik efter verkligheten eller vad människor vill ha. Istället låter man ideologin styra. Rimliga lösningar som förbättrar livet för dem som arbetar hårt och bidrar mest till samhället kommer i andra hand.

Nu har dessa ideologiska visioner fått en konkret plan. Socialdemokraternas vänorganisation Hyresgästföreningen har konkretiserat hur beblandningen ska genomföras.

Det är enbart välfungerande villaområden som S planerar att förtäta med flerbostadshus. Hyresgästföreningen är hoppfull och gör beräkningar att skulle 410 villaområden i 20 tätorter förtätas skulle det ge 300 000 – 600 000 nya hyreslägenheter. Man vill helt enkelt riva upp lugnet och tryggheten i landets alla villakvarter. Man beskriver det inte så, rakt på sak, utan man gör som man brukar i vanlig socialistisk manér – man benämner det politiska ingreppet med ett charmigt och vänligt begrepp. I detta fall kallar man det för att villakvarteren ska göras om till ”trädgårdsstäder”.

Denna omvandling förklaras med att det är ”hållbart”. Det är bättre för naturen att befintlig bostadsmark tas i anspråk än att bygga på ny. Människor bor närmare varandra och slipper köra bil. Infrastrukturen som redan finns i villaområdena blir billigare när den fördelas på fler människor. Mångkulturen kan få större spridning och utbredning – underförstått att den svenska kulturen kväses. Segregationen minskar. Med andra ord kan alla socialistiska boxar bockas av med en blandad befolkning i villaområden som idag är Sveriges ”bästa” – ett uttryck som Hyresgästföreningen själv använder.

Hyresgästföreningen har frågat 200 villaägare vad de tycker om S-förslaget. Motståndet är inte alls särskilt stort, hävdar Hyresgästföreningen. En dryg femtedel (22 procent) kan tänka sig att sälja sin tomt för förtätning. En vän av ordningen undrar då hur frågorna egentligen var ställda. Hyresgästföreningen redovisar inte öppet hur enkäten var utformad. Men knappast har frågan varit formulerad i enlighet med Socialdemokraternas förslag, vilket skulle ge frågan ”Skulle du vilja stycka av tomten, sälja den till ett kommunalt fastighetsbolag som sedan bygger flerfamiljsbostäder dit endast icke svensktalande personer får flytta in, och vars hyra betalas av socialtjänsten?” ett mer rättvist svar.

Per Lindgren, som tillsammans med Hanif Bali driver podden God Ton, har återkommande under flera veckor ställt en öppen fråga till Lawen Redar, Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson. Frågan lyder: ”Kommer S:s blandningspolitik innebära att nyanlända och de med försörjningsstöd nekas att flytta till utsatta områden utan placeras i hyresrätter bredvid villorna i socioekonomiskt välmående områden? Ja eller nej?” Ännu har han inte fått något svar trots att Lawen Redar till och med har medverkat i God Ton-podden. Ett icke-svar kan bara tolkas som ett ja. Nyanlända ska placeras i Sveriges bästa villaområden.

Trots att det är tydligt vad S försöker åstadkomma motsäger företrädare för Socialdemokraterna frenetiskt att det skulle handla om tvång. Att utfallet när deras förslag blir verklighet är just tvångsmässigt låtsas man inte om. Konsekvensen blir att valmöjligheten att söka sig till ett bostadsområde som betraktas som lugnt och säkert kommer att försvinna.

Vad som tydligt framkommer i den S-stämplade Hyresgästföreningens rapport är att det är de vänsterpolitiska budskapen som ska förverkligas, vilket inte ska göras med hänsyn till mänskliga viljor, känslor och önskemål, utan med hjälp av politisk ingenjörskonst. Vi pratar här om en värstingmodell av 60-talets miljonprogram där HELA Sverige ska påverkas och involveras.

Skillnaden mot miljonprogrammet är att denna gång ska hela det produktiva Sverige påverkas. De villaområden där skattebetalarna bor och trivs, som byggts upp av generationer av hårt arbetande människor, ska nu förvandlas enligt socialistisk mall. Det är en attack på principen att den som arbetar hårt och tar ansvar ska kunna bygga sig ett tryggt liv. I Socialdemokraternas Sverige ska ingen få välja sitt eget öde – inte ens när man förtjänat det.