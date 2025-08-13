Så dör både demokratin och Sverige

Av Carl Eos

13 augusti 2025

Det börjar sällan med skottlossning. Nedbrytningen av ett samhälle börjar i det tysta – när människor drar sig undan politiska samtal, när vissa ämnen inte längre går att beröra, när hoten inte behöver uttalas för att ändå vara närvarande. Vi ser det i Sverige nu. Det som en gång var ett land där människor kunde tala öppet om allt från skattepolitik till världspolitik håller på att bli en plats där vissa frågor inte kan diskuteras utan rädsla.

Palestinaaktivismen är bara det mest synliga tecknet. Demonstrationer med rop om intifada, brända flaggor och hyllningar av våldsverkare är inte bara importerad retorik – det är importerad konflikt. När människor i Sverige öppet ställer sig bakom politiska mål som står i direkt motsättning till den svenska statens intressen, när Mellanösterns motsättningar spelas upp på våra gator, då är det inte längre en fråga om åsiktsfrihet i klassisk mening. Det är en fråga om lojalitet.

Konservativa filosofer har länge varnat för detta. Edmund Burke skrev att ett samhälle är ett kontrakt mellan de levande, de döda och de ofödda. Michael Oakeshott varnade för att en stat som reduceras till en arena för främmande ambitioner inte längre kan upprätthålla fred. När den nationella identiteten ersätts av ett lapptäcke av etniska och religiösa lojaliteter förändras själva logiken i politiken. Beslut fattas inte utifrån vad som gynnar helheten, utan utifrån vad som stärker den egna gruppens makt.

Historien är full av varnande exempel. Libanon och Jugoslavien var en gång fungerande samhällen, men när befolkningssammansättningen förändrades och lojaliteterna skiftade blev varje politisk fråga existentiell. Det slutade inte i kompromisser, utan i våld. Dessa processer var långsamma, ofta knappt märkbara i början, men när de väl tog fart gick de inte att vända.

Sverige visar nu samma tidiga tecken. En tilltagande självcensur, hot mot politiska motståndare, och en växande känsla av att vissa ämnen inte kan diskuteras utan risk. I en sådan miljö är det de mest aggressiva som tar ordet, medan den breda majoriteten drar sig tillbaka i tystnad. Och när ordet tystnar, är det bara maktspråkets sista argument som återstår.

Den fria debatten kan bara överleva i en nation som är mer än ett postnummer. Den kräver en gemensam lojalitet till staten, till dess lagar och till den gemensamma framtiden. Att försvara denna gemenskap innebär att avvisa de lojaliteter som sätter främmande konflikter före Sverige. Det innebär att tydligt hävda statens auktoritet och våldsmonopol. Och det innebär att se till att politiska skiljelinjer aldrig får förvandlas till etniska eller religiösa maktkamper.

Om vi inte gör detta väntar oss samma öde som andra splittrade samhällen före oss. Men vi har fortfarande ett val. Vi kan låta utvecklingen fortsätta tills hoten styr samtalet och våldet styr gatan. Eller så kan vi återupprätta den gemenskap som gör det möjligt att vara oense utan att vara fiender. Det är här konservativ politik måste visa sitt värde. Bevara det arv vi fått, skydda det som ännu håller oss samman och att bygga en framtid.