Magdalena Andersson blundar för sanningen om arbetslösheten

Av Tina von Schinkel

27 augusti 2025

Elefanten i rummet vill Magdalena Andersson och hennes S-kollegor inte se när de utan att skämmas öppet kritiserar regeringen för den höga arbetslösheten. Över en halv miljon personer – 545 000 – är arbetslösa, rapporterar SCB. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Att hälften av de arbetslösa är utrikesfödda och har en direkt koppling till den höga asylinvandringen – en politik som Socialdemokraterna aktivt har drivit och verkat för i decennier – vill man inte kännas vid. Istället är det regeringens fel, menar S, som anser att regeringen är ”passiv” i frågan.

Media spelar också med i socialdemokraternas retorik. Även om de sällan är så direkta som att skriva att det är den sittande regeringens fel, förklaras de höga arbetslöshetssiffrorna med att arbetsmarknaden är ”återhållsam” och att det är Trumps fel som kräver tullar på samma nivå som EU:s. Att det beror på den historiskt höga invandringen nämns ytterst sällan.

Den nytillträdde arbetsmarknadsministern Johan Britz (L) intygar att läget efter en lång period av hög asylinvandring är problematiskt. I SvD-podden Ledarredaktionen (250821) säger han att den höga arbetslösheten beror huvudsakligen på den höga asylinvandringen till Sverige.

– Det stora problemet med den svenska arbetslösheten är att den är av strukturell art, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz. Hälften av alla arbetslösa i vårt land är utrikesfödda. Två tredjedelar är långtidsarbetslösa – de har alltså varit arbetslösa längre än 12 månader – och de är utrikesfödda.

Vidare säger arbetsmarknadsministern:

– De är personer som i de allra flesta fall inte kan svenska och saknar andra typer av kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar.

Som minister måste man givetvis ha ett svar på hur detta ska lösas. Hans förslag är utbildning, både språk- och yrkesutbildning, samt att göra det mindre givande att gå på bidrag och mer lönsamt att arbeta. Goda ambitioner, men räcker det?

Problemet är nog allvarligare än så. I sammanhanget bör nämnas att antalet som inte är självförsörjande är betydligt högre än en halv miljon arbetslösa. Svenskt Näringsliv tog 2022 fram siffror, och kom fram till att siffran var hiskeliga 1,3 miljoner personer som inte klarade sig utan ekonomiskt stöd från staten.Vad som inte debatteras, allra minst av Socialdemokraterna som föredrar att inte känna till den grundläggande orsaken bakom den höga arbetslösheten, är vad man gör med människor som saknar både språk och utbildning – och där det till och med finns många som inte ens kan läsa eller skriva. 2024 kom SCB med en rapport om ”Vuxnas färdigheter” där man konstaterade att Sverige har en stor del av befolkningen med ”bristande eller otillräckliga färdigheter”. Enligt undersökningen har ungefär 780 000 personer i åldrarna 16 till 65 år otillräckliga läsfärdigheter, skriver SCB och tillägger:

– Det har inte skett någon större förändring sedan 2012. För personer med bristande färdigheter finns det risk för sämre etablering på arbetsmarknaden och svårigheter att delta fullt ut i samhället, säger Jessica Baldgrim, utredare på SCB.

Att SCB nämner just 2012 som någon slags brytpunkt är intressant med tanke på att den första migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen (M, C, KD, L) och Miljöpartiet slöts 2011, där kraven för att få asyl minskade radikalt.

Hur Sverige ska hantera en situation där flera hundratusen personer aldrig kommer att få ett jobb är en relevant och rättvis frågeställning som behöver lyftas. Vi pratar inte om en hög arbetslöshet i ordets rätta innebörd, utan om en mycket allvarligare och vidare frågeställning. Vilka ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser får det – på kort och lång sikt?

Att asylinvandringen är en social och ekonomisk kostnad för hela samhället vet vi. De som inte vill ta till sig denna kunskap är just Socialdemokraterna. Istället väljer de att peka finger på regeringen och vill samtidigt också öka den höga arbetslösheten ännu mer. Kanske inte riktigt vad de själva skulle erkänna att de vill, men deras samarbetspartier – C, MP och V – vill alla gemensamt öka invandringen rejält. Tre mot en, och S kommer att följa den linjen som ger dem makten. Var så säker på det!