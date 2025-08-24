Lista: Sveriges islamvänster-partier

Av Carl Eos

24 augusti 2025

I riksdagsvalet 2022 fick Sverige sitt första större parti som säger sig vilja företräda muslimer när Partiet Nyans nådde nästan en halv procent av rösterna. Nu sitter minst tre avhoppade socialdemokrater och vänsterpartister i dagens riksdag och laddar för att bilda nya partier. Inför valen 2026 är kampen om muslimska gruppers röster hård. Minst fem partier är inblandade.

Partiet Nyans var först ut. Mikail Yüksel startade partiet 2019 efter att ha fått lämna Centerpartiet. Yüksels bakgrund inom turkiska nationalistiska kretsar var anledning till såväl avhopp från Centerpartiet som interna konflikter i Partiet Nyans. Partiet säger sig vilja företräda muslimska grupper och har presenterat valmaterial på turkiska, arabiska och somaliska. Partiet Nyans leder kampen om att få företräda muslimska väljare men det är tveksamt om de har bredden som krävs. Kopplingen till turkisk nationalism kan komma att betyda att de får se sig omsprungna av ett mer arabiskt orienterat parti.

Visionpartiet bildades som en följd av interna konflikter i Partiet Nyans. Sead Busuladzic är drivande men har hittills inte fått något riktigt genomslag. Partiet satsar på valen 2026.

Enighetspartiet. Sydsvenska Dagbladet avslöjade i juli i år att den förre socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj står bakom ett nytt parti. Partiprogram och politiska prioriteringar är ännu inte känt, men partiet planerar att ställa upp i riksdagsvalet 2026.

Vänsterpartiet var mycket nöjda med sin insats i att locka väljare i förorterna i europaparlamentsvalet. Sedan dess har dock mycket vatten runnit under broarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar försöker med allt större svårighet navigera mellan att locka muslimska väljare och att göra partiet rumsrent inför förverkligande av kravet att sitta i Magdalena Anderssons eventuellt kommande regering. Hur detta faller ut är än så länge omöjligt att säga. Kanske flyr väljarna till nya islamovänsterpartier, kanske stannar de.

De två riksdagsledamöterna Daniel Riazat och Lordna Delgado Varas meddelade på söndagen att de lämnar Vänsterpartiet men sitter kvar i riksdagen. De har, enligt egen utsago, för avsikt att bygga upp ett nytt politiskt alternativ. Av allt att döma kommer detta att placera sig till vänster om Vänsterpartiet och ha sitt ursprung i Palestina-rörelsen.

Socialdemokraterna måste nämnas i detta sammanhang. Dels är de så stora att de idag har en hel del väljare som övriga nämnda partier vill åt, och dels är centralfiguren Jamal El-Haj tidigare socialdemokrat. För Magdalena Anderssons parti är balansgången än mer känslig än för Vänsterpartiet eftersom Socialdemokraterna har ett sort antal pragmatiskt orienterade arbetare och mittenväljare. Att ge sig på riktade insatser mot muslimska väljare kan bli kostsamt om det sprids.

Hur kommer detta sluta? Ingen vet ännu. Men var så säker att vid sidan av de stora valfrågorna 2026 kommer vi se hård och ångestladdad positionering för att nå de muslimska väljarna. Palestina-rörelsen har de senaste åren blivit den tändande gnista som skakar om etablerade partiers allianser med muslimska organisationer. Den svenska islamovänstern är i skrivande stund en krutdurk. Vilket eller vilka partier som kommer gå segrande ur kampen om att utgöra rörelsens partipolitiska organ återstår att se.

Carl Eos har gett ut romanen Utanförskap – En berättelse om främlingar under pseudonymen Teodor Gustafsson.