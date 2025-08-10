Linn Johansson: Sverige brinner, men Magdalena är orolig över vinster

Av Linn Johansson Leinonen

10 augusti 2025

Sverige har stora problem, men Socialdemokraterna gör sitt bästa för att ignorera dem. Vinster i friskolor är en intressant fråga, men kanske vi borde tackla skjutningarna och sprängningarna först? Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Gardinerna är i lågor, tapeterna skalar sig, fönsterna spricker och vattenledningarna sprutar vatten. Huset brinner. Det här är vad som händer med det Sverige vi växte upp i. Medan allt detta pågår väljer Socialdemokraterna, med Magdalena Andersson i spetsen, att prata om vinster i skolan. Även om jag själv skulle säga att vinster i skolan kanske inte är det bästa så ser jag inte att detta är någon man går till val på. Massinvandringen har satt svenska samhället i brand, både bildligt och bokstavligt talat, och jag ser inte att de miljoner som tas ut till vinst inom skolan ska vara grunden till problemen i Sverige med tanke på att multipla miljarder spenderas på att släcka de bränder som invandringen orsakar.

Det börjar allt mer kännas som en vardaglig företeelse med en skjutning eller sprängning. Reaktionerna på artiklarna på social media börjar kännas som att endast några få orkar bry sig. Våldshandlingar med antisemitiska motiv syns allt mer sällan i media, men statistiken visar på att de ständigt ökar. Att det svenska folket har slutat reagera på de tragedier som händer varje dag i vårt land är ett praktexempel på hur det blir när våld och extremism är en del av vardagen, när man inte längre ids reagera på försök till mord eller mord.

När jag växte upp, under åttio- och nittiotalet, var det helt otänkbart att någon skulle skjutas på öppen gata, och sprängningar var sådant terrorister sysslade med i Mellanöstern. Nu när en markant del av vår befolkning kommer just från dessa regioner ser vi hur de tagit med sig sina seder in till Europa, och även Sverige. Islamisterna har tagit vår vänster och förvandlat dessa till islamo-vänster genom att sätta på sig sin offerkofta, samt att vänsterns egna rasism får dem att se dessa islamister som offer.

Om man tänker på det i mer än några minuter kan man enkelt se att vänstern är de som ser människor från MENA som hjälplösa varelser som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. Allt är de vita kolonisterns fel. Det är vårt fel som svenskar att Afrika svälter och kryllar av gerillor och diktaturer. Det är rika länders fel att palestinierna inte kan bli självförsörjande, så vi måste ge dem mer bidrag så att de kan leva ett hyggligt liv. Det är på grund av denna arvsynd som vi bör ta in alla från tredje världen och sätta dem i en demokrati som tar hand om alla deras behöv, för då lär de bli civiliserade och bejaka de västerländska traditionerna. Eller? Det där är vad jag själv skulle kalla för rasism, att klassa fullt kapabla människor som oförmögna att bestämma över sitt eget öde, och som oförmögna att hållas ansvariga för sina egna handlingar.

Istället har det blivit så att de har tagit våldet med sig till Europa. Om det är en syrier som kör in i en folkmassa under en julmarknad i Berlin, eller en gängkriminell som stjäl skattepengar från svenska välfärden spelar mindre roll. Problemet är att alla dessa kommer från just MENA, och de har tagit med sig sin mentalitet till våra samhällen och satt en splittring i alla våra länders medborgare. Det finns nu många tusen moskeer som byggts inom Europas gränser bara de senaste tio åren, och trenden pekar på att fler är på väg.

Ni frågar er säkert om vänstern inte ser vad som händer. Sanningen är den att de är mycket väl medvetna om att situationen är kritisk, men de väljer att inte se sitt eget ansvar i det hela. De säger saker såsom att ”inte alla muslimer” eller ”inte alla invandrare”, vilket stämmer, men i slutändan så är det just dessa grupper som har satt våra länder i lågor. Att tänka tanken på att invandrare bär skulden för förfallet av det svenska välfärdssystemet säger de är rasistiskt och att det är kollektiv bestraffning, men när majoriteten av de som sitter i svenska fängelse är av invandrarbakgrund så anser jag själv att den slutsats som de konservativa gör kanske inte är så befängd trots allt.

Men Magdalena Andersson vill hellre fokusera på att stänga ner skolor för att de går i vinst. Jag undrar lite hur tankegångarna gick där. Troligtvis vill hon inte bli klassad som rasist, eller så väljer hon att helt ignorera de stora problemen i Sverige för att slutsatsen vore obekväm. Problemet är att man som politiker måste våga se obekväma sanningar om man ska kunna leda ett land på ett godtagbart sätt. Man kan säga att regeringens politik kanske inte alltid är perfekt (långt ifrån), men Anderssons regering vill inte ens se sanningen i vitögat. Om man inte vågar se en obekväm sanning kommer ingenting att förändras. En röst på vänsterblocket är därmed en röst på fortsatt islamisering av Sverige.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Politiker och samhällsdebattör

