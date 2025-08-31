Färre skjutningar, fler fängslade – S begriper ingenting

Av Tina von Schinkel

31 augusti 2025

Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kallade till presskonferens häromdagen med anledning av ”sommarens våldsvåg”. De få som kom undrade vilken våldsvåg hon syftade på. Sverige har visserligen haft en smärtsam och lång våldsvåg under de senaste tio åren – men varför uppmärksamma det just nu? Sossarna måste ha planerat presskonferensen sedan länge, eftersom de inte tror på regeringens politik och därför tog för givet att skjutningarna skulle öka under sommaren – vilket inte var ovanligt när S hade regeringsmakten. Men trenden är en annan nu. Skjutningarna har de facto gått ner – en omständighet som Carvalho inte ville lyfta.

2022 låg skjutningarna på mer än en om dagen, totalt 391. Förra året slutade det på 296 skjutningar, och hittills (till och med juli) ligger siffran på 100 vilket skulle motsvara (om trenden håller i sig) en nedgång på mer än hälften.

Även om Carvalhos presskonferens var totalt intetsägande, avslöjar och bekräftar den vänsterns stolliga syn på kriminalitet. Deras inställning är att det grova våldet är ofrånkomligt. Att tuffare lagar och hårdare straff ger resultat tror inte Socialdemokraterna på. Så inte heller att den demografiska förändringen skulle ha någon inverkan på brottsstatistiken. Så sent som för fem år sedan blev Socialdemokraterna varse om att det faktiskt finns direkta kopplingar mellan invandringen och den höga kriminaliteten. I september 2020 vände Stefan Löfven. Det var då han erkände, efter många år av förnekelse, att sambandet fanns:

– Med en stor migration där vi inte klarar integrationen följer större risk för de problem vi ser. Det är glasklart, förklarade han i SVT.

Den politik som Tidöpartierna nu har sjösatt – och som S konsekvent har röstat nej till – börjar ge resultat. Det såg inte S komma. Det var därför de i förväg hade planerat en presskonferens – och det förklarar också varför dåvarande justitieminister Morgan Johansson satt på händerna i åtta år. ”Krossa gängen” blev bara ord, vilket också var hans mening. Han och Socialdemokraterna hade inga kortsiktiga insatser. Bara långsiktiga, att kommande generationer skulle skolas bort från en kriminell bana. Och det skulle ske med saft, bulle, mjuka ord och armband i plast (Sluta tafsa!). Inga pekpinnar eller hårda tag.

Vänstern tror stenhårt och enbart på förebyggande insatser. Högern tror på förebyggande plus hårdare straff – vilket också i sig är förebyggande eftersom höga straff avskräcker.

En som faktiskt krossat gängen på riktigt är El Salvadors president Nayib Bukele. Han har satt 75 000-85 000 gängbrottslingar bakom lås och bom. Men i svensk vänstermedia är det inget att lovorda. I SVT till exempel framställs han som både ”auktoritär” och ”hårdför”. I andra medier beskrivs El Salvador som landet som har gått från att vara i ”gängens grepp till statens övergrepp”. Att våldsgängen, som styrde stora delar av landet, försvann och el-salvadorianerna fick lugnet åter, nämns inte – inte ens att antalet mord gått ner med 98% och är nu lägst i hela Sydamerika! Istället ligger fokus på att det är synd om brottslingarna. Vissa kunde kanske vara oskyldigt dömda.

Trots Socialdemokraternas och Carvalhos senfärdighet har de en poäng. Gängvåldet måste få ett slut. Men hur obehagligt det än är, borde Sverige snegla på El Salvador. Enligt polisen i Sverige finns det 62 000 personer som är kopplade till kriminella gäng, varav 14 000 aktiva. Utanför landsgränserna sitter 600 gängledare som ger barn order att mörda. Åklagarmyndigheten hade förra hösten 93 barn under 15 år misstänkta för mord. I 60 områden bestämmer kriminella nätverk. 62 000 är en armé. 14 000 är stor brigad. Kalla det invasion eller utländsk maffia – skillnaden är ordvalet.

Sverige går långsamt i rätt riktning – även om Carvalho vill hävda något annat. Antalet fängelseintagna har fördubblats på tio år. Störst ökning har skett sedan 2023 – efter att Tidöregeringen tillträtt. Kriminalvården planerar att utöka från 11 000 till 29 000 platser till år 2034.

Frågan idag är om inte vänstern är ett större hot mot brottsbekämpningen än själva gängen. När regeringen når 29 000 fängelseplatser kommer SVT att kalla det auktoritärt. För att nå El Salvadors resultat kanske även Sverige behöver El Salvadors metoder – 60 000 fängelseplatser för 60 000 brottslingar. Eller är det att vara auktoritär, att se till att det finns en fängelseplats för varje gängkriminell?