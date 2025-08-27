Av Redaktionen

27 augusti 2025

2000-talet har varit en gradvis anpassning till det digitala samhället och på senare år kan vi tyda ett digitalt skifte när det kommer till hur vi spenderar vår lediga tid. Fritiden spenderas i allt större utsträckning online och ett digitalt skifte blir tydligt när det gäller fritidsaktiviteter. Fortfarande finns det många analoga fritidsaktiviteter kvar i det vardagliga livet, men det digitala tar över mer och mer för varje år.

För den absoluta merparten av befolkningen har digitaliseringen nu gjort att fritiden i allt större utsträckning spenderas online. Det digitala skiftet för våra fritidsaktiviteter är tydligt på flera sätt, bland annat när det gäller kommunikation med vänner. Nu finns det mängder av digitala appar som låter oss kommunicera med varandra utan att behöva träffas.

Dessutom finns det nu digitala hjälpmedel som kombineras med många av våra fritidsaktiviteter. Det kan röra sig om löparappar som mäter hur långt och hur snabbt man har sprungit på sin löprunda. Det kan också handla om planeringsappar som låter en sätta upp scheman, inköpslistor eller liknande när man ska anordna event.

Vissa branscher och företag har utnyttjat det digitala skiftet bättre

Som alltid när samhället genomgår förändringar finns det vissa företag som hanterar förändringen på ett bättre sätt, och istället för att se utmaningar väljer att se möjligheterna. I Sverige har spelmarknaden varit ett område som utnyttjat digitaliseringen av fritiden på bästa sätt.

För den som vill spela hos ett casino utan svensk licens finns det nu ett stort antal digitala operatörer som erbjuder möjligheten att spela casinospel. Det som tidigare krävde att man tog sig till en spelklubb eller ett casino kräver nu inte mer än en app installerad på telefonen. Då kan man spela casinospel var man än befinner sig.

Det finns också flera andra företag som varit duktiga på att anpassa sig till en verklighet där fler och fler spenderar sin fritid med att vara ute på nätet. Exempelvis finns den digitala marknadsplatsen Blocket, en sajt som grundades 1996 . Det är en sajt som låter alla som är intresserade av second hand och loppisar besöka en sådan digitalt. Dessutom kan man sälja sina prylar via samma sajt.

Utan den digitala utvecklingen hade dessa tjänster inte varit möjliga, men vad som också varit avgörande är att det skett ett digitalt skifte i hur människor vill spendera sin lediga tid. Tidigare ville fler spendera tiden utomhus i naturen eller tillsammans med vänner runt ett middagsbord, medan fler är bekväma med att spendera sin fritid i digitala rum nuförtiden.

Vilka risker finns med det digitala skiftet?

Det finns en ständigt pågående diskussion i samhället om huruvida detta är en bra utveckling eller inte. En del av diskussionen handlar om vikten att fortfarande vara social utanför skärmarna, vilket föranlett en ständig diskussion om skärmtid . Är det bra att lära sig att vara bekväm i den digitala världen eller bör man vara mer restriktiv med hur mycket tid man spenderar online?

Samtidigt finns det orosmoln om att ett mer digitalt anpassat liv ska göra människor sämre på att samverka med varandra i verkligheten, ansikte mot ansikte. I ett samhälle där färre människor träffas, utan det blir vanligare med digitala meddelanden eller på sin höjd digitala videomöten, kan någonting gå förlorat.

Å andra sidan finns det många fördelar med en digitalisering av fritidsaktiviteter och annat som människor sysslar med på sin lediga tid. Digitala lösningar har gjort tillgängligheten bättre och fler har nu råd, möjlighet och tid att ägna sig åt saker man tycker är roliga.

Hur ser framtiden ut för digitala fritidsaktiviteter?

Det går inte att blunda för att vissa populära fritidsaktiviteter alltid kommer att behöva utföras analogt och kräver att man befinner sig på en viss plats. Många idrottare kräver att man beger sig till en idrottshall eller plan någonstans, den som är naturintresserad behöver komma ut i skogen för att ta del av sitt intresse och den som gillar att dicka en kaffe med kompisar på ett café måste helt enkelt bege sig till cafélokalen.

Men den digitala utvecklingen kommer att göra fler och fler fritidsaktiviteter digitalt anpassade, exempelvis genom appar som gör att användaren får ut mer av sin lediga tid. Det kan också handla om helt nya fritidsaktiviteter som blir populära och som från början är helt digitala.

Med andra ord kan man säga att det digitala skiftet för aktiviteter på fritiden med stor sannolikhet är här för att stanna.