Christoffer Jonsson: Vänstern om antisemitism – det är OK när vi gör det

Av Christoffer Jonsson

27 augusti 2025

Vänstern har länge haft en märklig förmåga att se rasism vart den än tittat, vare sig de faktiskt funnits någon eller ej. Men det finns ett undantag – antisemitismen. Den lyckas man inte se ens när den stirrar dem rakt i ögonen via spegeln, skriver Christoffer Jonsson.



Socialdemokraterna och den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet är några av dem som skrikit sig som mest hesa över påståendet att ”30-talet är här” under flera år. Men efter den värsta massakern på judar sedan Förintelsen och den ökande antisemitismen runt om i världen har inte bara Socialdemokraterna tystnat, utan i vissa fall också eldat på den växande antisemitismen.

Aftonbladets ledarskribent Zina Al-Dewany skrev den 7 augusti ”22 månader in på folkmordet”. Hon försöker spinna narrativet att Israel startade ett folkmord den 7 oktober i Gaza. Men detta är långt ifrån sanningen. Den dag hennes text publicerades hade det i själva verket gått 22 månader sedan 7 oktober-attacken, då Hamas gick över gränsen och begick massmord, våldtäkter och kidnappningar riktade mot judar i Israel.

Under sommaren firades Pride i de flesta europeiska länder, men bara i ett land i Mellanöstern – Israel. Trots detta kunde Aftonbladets skribent Sanna Samuelsson inte motstå att demonisera Israel och skuldbelägga de israeliska Pride-deltagarna på grund av det pågående kriget i Gaza.

”Smakade Pride-drinken gott? Inte som bitter galla i munnen av vetskapen om att palestinier svälter ihjäl ett tiotal mil därifrån?”, skrev Samuelsson om de israeliska Pride-deltagarna.

Kajsa Ekis Ekman har tidigare uppmärksammats för att ha hyllat Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah och för att ha förminskat den israeliska gisslan i Gaza. Men Aftonbladets kultursida har uppenbarligen inga problem med att låta henne ha en plattform i en av Sveriges största tidningar. Nyligen skrev Ekis Ekman dessutom ett närmast romantiserande porträtt av PFLP-terroristen Ghassan Kanafani på tidningens kultursida.

Den välkände författaren Jan Guillou skriver återkommande kolumner i Aftonbladet. Vid ett tillfälle ansåg han att Judiska Centralrådet ”skämmer ut sig” när de kritiserade musikfestivalen Way Out West för att ta in det irländska bandet Kneecap. Motivet till att Judiska Centralrådet inte ville att Kneecap skulle uppträda i Sverige är dock inte orimligt – bandet har öppet hyllat två terrororganisationer som förespråkar den judiska statens utplåning: Hamas och Hizbollah. Man kan därför undra på vilket sätt Guillou menar att Judiska Centralrådet skämmer ut sig när de motsätter sig att terrorromantiker ges en plattform på en svensk musikfestival.

Under en pro-palestinsk demonstration på Stockholms centralstation hängde aktivister upp en banderoll med Hamas talesperson Abu Obaida. Något som flera politiker, däribland biståndsminister Benjamin Dousa, fördömde. Det dröjde dock inte länge innan Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima kritiserade ministern och skrev: ”Fascinerande hur regeringen går bort sig i fråga efter fråga. De är helt i otakt med resten av samhället.”

Man förstår knappt vad hon menar – skulle resten av samhället vara för Hamas? Vad som med stor sannolikhet är ett försök i att förlöjliga en politisk motståndare förminskar Sima i själva verket den allvarligt växande terrorromantiken.

När det gäller antisemitismen inom Socialdemokraterna är det mest kända fallet när partiledaren Magdalena Andersson försvarade Jamal El-Haj med näbbar och klor, trots att han medverkat på en konferens med kopplingar till Hamas.

Mer nyligen har flera före detta socialdemokratiska ministrar anklagats för att ha eldat på antisemitismen genom att sprida antisemitiska föreställningar. En av dessa var den tidigare utrikesministern Margot Wallström, som i ett X-inlägg skrev: ”Israel styr Tidö-regeringens handlande.” Detta anspelar på en antisemitisk föreställning om att judar styr över andra länders regeringar.

I en SVT-sändning kunde den tidigare justitieministern Morgan Johansson, som numera är Socialdemokraternas utrikesministerkandidat, oemotsagd vräka ur sig den vansinniga anklagelsen att Israel krigar för ”att plåga ett folk”. I själva verket befinner sig Israel i Gaza för att avväpna Hamas och befria de gisslan som hålls kvar där. Johanssons uttalande, som både är falskt och allvarligt, påminner om en antisemitisk föreställning där judar medvetet och systematiskt försöker plåga andra människor.

Sverige var under Förintelsen ett land med personer som Raoul Wallenberg, som räddade många judar från nazisternas grymheter. Det är något många svenskar än idag är stolta över. Men när det gäller den växande antisemitismen, som bland annat eldas på av skribenter och politiker, kan jag inget annat än att skämmas.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör och medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund

X: @kurrejonsson