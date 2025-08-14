Christoffer Jonsson: ”Up Hamas, Up Hezbollah!” – helt okej?

Av Jakob Sjölander

Det är inte ofta vänstern står upp för yttrandefriheten nuförtiden, förutom när det gäller att hylla terrororganisationer. Det senaste fallet gäller den irländska hip hop-gruppen Kneecap, döpt efter bestraffningsmetoden att skjuta folk i knäna. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Den 27 juli 2024 spelade drusiska barn fotboll i Majdal Shams på Golanhöjderna. En raket, avfyrad från den shiitiska terrorgruppen Hizbollah i Libanon, slog ner på fotbollsplanen och lekplatsen i Majdal Shams. Tolv drusiska barn dödades och flera skadades allvarligt.

Redan den 8 oktober 2023, dagen efter Hamas’ massaker, började Hizbollah avfyra raketer mot Israel. Under kriget mellan Israel och Hizbollah avfyrade terrorgruppen tusentals raketer och missiler, vilket tvingade uppemot hundratusen israeler i norr att evakuera sina hem.

En grupp som tydligt valde att stödja terrorgruppen var det irländska bandet Kneecap. En av medlemmarna visade Hizbollahs flagga på scen och skanderade ”Up Hamas, up Hezbollah”. Gruppen fick stark kritik, bland annat från Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, som fördömde agerandet.

I en intervju sade bandet att de inte stödjer terrorister, men det kan tolkas som en efterhandskonstruktion. För om jag själv hade tagit en nazistisk flagga och skanderat ”Up SS”, hade någon då godtagit min kommentar om att jag inte stödjer nazism?

Men av svenska kultur- och ledarskribenter godtogs förklaringen när Kneecap kom till Sverige för att uppträda på Way Out West i Göteborg. Frågan blev aktuell i Sverige när Judiska Centralrådet kritiserade Way Out West för att inte ha avbokat musikgruppen, som öppet hyllat terrororganisationer som förespråkar judars utplåning.

Aftonbladets skribent Jan Guillou skrev att Judiska Centralrådet skämmer ut sig. Ledarskribenten Leo Vene på Dagens ETC publicerade ett inlägg på Instagram med en nyhetsnotis om att ”Judiska Centralrådet kräver att Way Out West ska avboka Kneecap” och kommenterade att musikfestivalen måste stå på sig.

Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis påstod att Judiska Centralrådet vill ha censur och försökte sedan göra en fokusförflyttning genom att hävda att Kristdemokraterna skulle romantisera terrorism.

Kulturredaktören Johannes Klenell på tidningen Arbetet anklagade högern för att vilja ”tysta det fria ordet”, när det snarare handlade om en uppmaning till musikfestivalen att följa sin egen policy om diskriminering. Att hylla inte bara en, utan två antisemitiska terrororganisationer borde rimligen falla under den kategorin. Det finns dessutom en bisarr ironi i att samma musikfestival som sparkade anställda för att de åt kött, valde att boka ett band som hyllat terrorister.

Även politiker som Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Skåne och bror till Morgan Johansson, anklagade terrorforskaren Magnus Ranstorp för att vilja tysta ”Israelkritiska” röster, när Ranstorp ställde frågan vad Vattenfall och SJ – som sponsrar musikfestivalen – ansåg om Kneecaps medverkan. Men jag vågar påstå att om man hyllar terrorism är man ingen Israelkritisk röst, utan en antisemitisk röst.

Förstår inte dessa skribenter och politiker att de bidrar till att legitimera hyllandet av terrororganisationer? Om profiler eller grupper som Kneecap avslöjas med att hylla terrorism, ska det inte mötas med något annat än fördömanden och tydliga markeringar – inte hyllningar för att de kommer till Sverige och försök att utmåla Judiska Centralrådet som en grupp som strävar efter censur. Det är inget märkligt att Judiska Centralrådet kritiserade Way Out West för att boka Kneecap, då det handlar om en musikgrupp som hyllat antisemitiska terrororganisationer.

När kultur-Sverige hade kunnat välja att stödja Judiska Centralrådet och markera mot Kneecap, valde man i stället att försvara, legitimera och normalisera det terrorhyllande bandet Kneecap – under täckmanteln ”det fria ordet”.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör och medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund

X: @kurrejonsson