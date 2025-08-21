Christoffer Jonsson: Bättre sent än aldrig – Vänsterpartiet utesluter antisemiter

Av Christoffer Jonsson

21 augusti 2025

Sedan kriget i Gaza började har Vänsterpartiet delats av antisemitismen och kampen mot Israel. Man har tjänat mycket på det, men nu verkar det som om man bestämt sig för att nackdelarna väger tyngre än fördelarna. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Vid slutet av sommaren 2025 kom en tidig julklapp: Vänsterpartiets ledning hade inlett ett uteslutningsärende mot riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat. Tidigare har Dagens Nyheter rapporterat om konflikter inom partiet till följd av avstängningen av Delgado Varas, där källor anklagat Riazat för hotfullt och aggressivt beteende samt för att ha undergrävt partiets linje mot henne.

Samtidigt som Vänsterpartiet nu fattar helt rätt beslut, kommer detta också att få konsekvenser för partiet självt med tanke på dess väljarbas. Med sin antiisraeliska politik har partiet lockat en stor grupp antiisraeliska väljare, vilket märktes i valet till Europaparlamentet förra året då partiet gjorde kriget i Gaza till en central valfråga och vann många röster.

Redan vid uteslutningen av Vänsterpartiets Angeredsordförande Kristofer Lundberg – som tidigare anklagats för att hylla terrorgruppen PFLP – blev den pro-palestinska rörelsen i Göteborg rasande. Lundberg var en av partiets främsta representanter med stark förankring i rörelsen i staden.

Detsamma gäller Delgado Varas i Stockholm. Hon har deltagit i ett flertal demonstrationer runtom i landet och försvarades av demonstranter, särskilt i Stockholm, när hon uteslöts ur riksdagsgruppen. Delar av rörelsen har till och med tryckt upp merch med hennes bild, och hon har blivit något av en idol för vissa grupper.

Med vetskapen om att både Riazat och Delgado Varas är starka profiler inom den pro-palestinska rörelsen undersökte jag olika konton på sociala medier för att få en bild av aktivisternas reaktioner på beslutet.

Tonen är mycket negativ gentemot Vänsterpartiet. Kontot Folkets röst publicerade tillsammans med Vardagsrasismen och Stockholmforpalestina en bild på en gravsten med Vänsterpartiets logga. Inlägget inleddes med orden: ”Fascismen reser sig och V bugar sig inför den” och avslutades med att partiet nu hade grävt sin egen grav. I andra pro-palestinska forum på sociala medier fylls kommentarsfälten av människor som säger att de inte längre tänker rösta på partiet.

Vänsterpartiet har länge propagerat för ”solidaritet”. De antiisraeliska väljare som röstat på partiet på grund av dess solidaritet med Palestina ser nu uteslutningen av Delgado Varas och Riazat som ett svek. För många väljare handlar det inte om att riksdagsledamöterna gått över gränsen, utan snarare om att de protesterat mot ett folkmord – och nu tystas av partiledningen.

Om något kommer att bli avgörande för huruvida de rödgröna förlorar valet nästa år, så är det splittringen bland oppositionspartierna kring kriget i Gaza. Detta riskerar att leda till ett stort tapp av väljare. De besvikna antiisraeliska väljarna kan i stället söka sig till Kommunistiska partiet, Partiet Nyans eller andra mindre partier – något som vore en mardröm för Vänsterpartiet.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör och medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund

X: @kurrejonsson