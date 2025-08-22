Birgitta Sparf: Wigzell påvisar vårt behov av män

Av Birgitta Sparf

Var är patriarkatet när man behöver det? Nog hade det sina fel, men det var åtminstone bättre än de inkvoterade prussiluskorna vi idag styrs av, skriver Birgitta Sparf.

Genom åren har ord som ”Kvinnokraft” och ”Jämlikhet mellan könen” helt ändrat betydelse. Idag betyder ”Kvinnokraft” ungefär ”Kvinnor kan – om männen viker hädan och lämnar över sina toppositioner” och ”Jämlikhet mellan könen” betyder ”Total avsaknad av män”.

Dessa två slagord understöds, på kvinnors vis, med ymnigt och tomt tal om ”Mångfald”.

Detta märks inte minst när det gäller våra myndighetsledningar. Sist ut i raden av jämställda myndigheter är nu aktuella Folkhälsomyndigheten (FHM), vars ledning består av åtta kvinnor och två män, vilket tyder på att myndigheten ännu har en liten bit kvar att gå innan den lyckats göra sig av med männen helt och uppnått total jämlikhet.

Nu har tidigare statsepidemiolog Magnus Gisslén i protest mot FHM:s ledning sagt upp sig från sin tjänst som statsepidemiolog. Orsaken är enligt Gisslén att ledningen helt saknar nödvändig medicinsk kompetens, vilket är allvarligt.

Detta är en något njugg uppfattning av Gisslén, kan man tycka. De är ju kvinnor – det borde väl räcka!

Olivia Wigzell blev Gissléns nya chef för ett år sedan då hon utsågs av regeringen till ny generaldirektör. Hon har ett förflutet som socialdemokratisk politiker och regeringen är ju väldigt förtjusta i socialdemokrater, jag vet inte varför. Hon är dessutom den första generaldirektören i myndighetens historia som inte är läkare.

Dock var hon och Gisslén ingen lyckad matchning, visade det sig.

Han är ju man och dessutom man nog att se bristerna på kompetens hos den kvinnliga ledningen och dessutom påtala dessa brister högt. Det gillade inte Wigzell utan meddelade Gisslén att han skulle få sluta som statsepidemiolog. Varpå han alltså själv sa upp sig och gick ut i offentligheten.

Jag uttalar mig inte om den medicinska kompetensen i FHM:s ledning, därom vet jag intet. Men jag litar mer på Gisslén än på Wigzell eftersom han är dokumenterat kunnig. Kunniga män brukar veta vad de snackar om, till skillnad från kvinnor som bara påstår att de är kompetenta, trots att de inte är det.

Vi fick se en lysande illustration av detta i tisdagens Aktuellt. Wigzell intervjuades i studion av programledare Jon Nilsson. Wigzell stod och pladdrade på om att det är bra Gisslén lyft frågan, nu kan vi ha en öppen diskussion om saken, belysa samtliga aspekter och bla, bla, bla.

Nilsson påtalade att hon vägrat komma till studion om även Gisslén skulle närvara, vilket var planerat. Det skulle alltså hållas en öppen diskussion – men inte i Aktuellt ikväll? Hon svarade med ett självbelåtet flin:

– Nej, utan nu är JAG här!

Jag känner instinktivt att jag också hade sagt upp mig om jag fått en chef som hon. Hon är värsta sortens feminist, en självgod streber vars främsta merit är att hon är kvinna. De älskar att vara chefer och bestämma över andra, trots att de inte klarar av jobbet. Många av dem kan liknas vid rena psykopater i allt sitt självförhärligande.

Att viktiga myndigheter som FHM och Rikspolisstyrelsen leds av inkompetenta kvinnor gränsar till samhällsfarligt. Det är myndigheter som absolut inte får styras av känslor, ängslan och förtvivlan, som i Rikspolischefens fall. Det är myndigheter som kräver en stark, fast och kompetent ledning – alltså borde de styras av män.

Och Wigzell är den som allra tydligast påvisar vårt behov av män!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare.