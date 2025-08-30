Birgitta Sparf: Var är de muslimska motståndarna till det muslimska våldet?

Av Jakob Sjölander

Islam kallas ibland ”fredens religion”, och inte alltid med ironi. Men är det kanske bara ett fåtal muslimer som begår våldsdåd? Birgitta Sparf undrar dock var alla muslimer som protesterar mot detta håller hus.

Majoriteten av muslimerna i Sverige är fredliga! Detta är ett budskap som ofta hörs när det gäller islams utbredning i landet. Jag har alltid förhållit mig mycket skeptisk till detta påstående.

Ett gäng fanatiska antisemitiska Hamasanhängare ockuperar gatuområdet vid ingången till Riksdagshuset och angriper med skrik, skrän, megafoner, flaggor och vilda trummor förbipasserande och riksdagsmän som vågar sig ut på den markyta de ockuperat och utropat till sin.

Okej om dessa aggressiva muslimer inte representerar merparten av alla muslimer från främst Mellanöstern som flyttat hit.

Men vad gjorde då den fredliga muslimska majoriteten i Stockholm och övriga Sverige när detta pågick? Samlades de till en lika skränande och högljudd motdemonstration på Mynttorget, till stöd för svensk frihet, jämlikhet och demokrati?

Nej, av förklarliga skäl gjorde de naturligtvis inte det. Detta eftersom de också lever enligt Koranens budskap. Det gör alla troende muslimer. En fredlig muslim är en ex-muslim och ingenting annat. Om han lyckats överleva trots dödsförbudet att lämna ”religionen”.

Koranens teser om oss kristna otrogna västerlänningar är inte direkt välvilliga och fredliga, om man säger så. Tvärtom, vi ska bekämpas till sista blodsdroppen tills vi alla underkastat oss Allah och bekänt oss till den enda rätta läran. Allahu Akbar!

Men Bibeln då, invänder många. Den innehåller också våldsamma och krigiska budskap. Absolut. Det är bara det att inga kristna, så vitt jag vet, efterlever de reglerna och startar blodiga erövringskrig idag. Ni får rätta mig om jag har fel.

Camilla Hamid står återkommande i sin tättslutande hijab och bakar i TV4. De kvinnliga programledarna kvittrar entusiastiskt om hur spännande och intressant detta är och smakpanelen låter sig väl smaka.

Vad ingen i TV4-studion fattar är att en tättslutande hijab är ett entydigt bevis för att bäraren lever strikt enligt Sharialagarna. Lagar inom Koranen som har som orubbligt mål att tukta och förslava alla kvinnor som är fria, glada och glittrande. Exempelvis som programledarna på TV4.

De välvilliga, naiva och försåtliga försöker ihärdigt tuta i oss att ”Islamism har inget som helst med islam att göra!”. Visst, absolut. Jag kan kontra med ”Den begränsade nynazismen i Ludvika och Grängesberg har inget som helst gemensamt med Hitlernazismen!”.

Camilla Hamid bakar glatt vidare i TV4 och det svenska folket halvsover sött och lugnt vidare. I trygg förvissning om att det var då för väl att det enbart var alla de fredliga och demokratiska muslimerna som valde att flytta till just Sverige.

Och när folket äntligen vaknar kommer det tyvärr visa sig att de vaknade allt för sent.

Socionom, företagare och opinionsbildare