Birgitta Sparf: Tack, men villaområdena är redan mångkulturella!

Av Birgitta Sparf

13 augusti 2025

Medan Socialdemokraterna diskret försöker pudla om sina planer på tvångsblandning har deras Hyresgästförening nu klampat in i debatten. Föreningen har märkt att de mest attraktiva områdena att bo i är så kallade ”trädgårdsstäder”, utan att förstå varför de är så attraktiva. Detta skriver Birgitta Sparf.

De sovjetiska kommunisterna med Stalin i spetsen hade planer på att vända floder och förorsakade uppåt 40 miljoner människors död genom svält, utrensningar och terror. Likaså i Maos Kina där miljoner genom kulturrevolutionen tvångsförflyttades och fråntogs allt de tidigare haft i sina liv. Även kineserna svalt ihjäl.

Detta är politiska idéer som socialdemokraterna gärna låter sig inspireras och ledas av. Vid S-kongressen i våras släpptes en noga genomarbetad och gedigen rapport om hur invandrare och svenskar ska tvångsbeblandas i sina bostadsområden. Något som de därefter ägnat stor tid och kraft åt att förneka att de någonsin sagt att de vill.

Det hela har utvecklats till rena rama farsen. Göteborgspolitikern Jonas Attenius (S) är helt rusig av lycka när han står inför möjligheten att i likhet med Stalin och Mao få förstöra mängder av människors liv. Han berättar vad han brukar säga när han bygger upp helt nya samhällen:

”– Vi behöver blanda befolkningen på sikt. Jag brukar säga ’in a generation’. Det här är långsiktigt.”

Hyresgästföreningen påstår sig vara en politiskt obunden medlems- och intresseorganisation. Det stämmer inte, de är sossar, socialister och kommunister så det skriker om det.

Denna Hyresgästförening har nu hakat på moderpartiets nya idéer om tvångsåtgärder för befolkningen:

”– Det är i våra mest eftertraktade villaområden vi både behöver och har möjlighet att bygga nytt. Livskvaliteten är hög, men områdena är ofta glest bebyggda, bilberoende och har för lite bostadsvariation. Just därför finns det stor potential att utveckla dem till framtidens blandade, gröna och hållbara trädgårdsstäder” säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Alexander Ståhle, forskare på Spacescape och författare till rapporten ”Sveriges bästa villaområden – här finns potentialen att förtäta och skapa verklig trädgårdsstad” instämmer och fyller i:

”– Det handlar inte om att riva villor och bygga höghus. Det handlar om att komplettera med små flerbostadshus och radhus där det passar, så att villaområdena kan omvandlas till verkliga trädgårdsstäder.”

Tyvärr verkar varken Hofverberg eller Ståhle veta vad en trädgårdsstad är. Men jag vet, eftersom jag sedan 1989 bor mitt i Gamla Enskede, Sveriges äldsta trädgårdsstad byggd 1909 och framåt enligt den engelske arkitekten och stadsplaneraren Ebenezer Howards idéer om en god boendemiljö.

Att bo här är som att ständigt leva mitt i ett avsnitt av Morden i Midsomer – minus morden. Men denna lugna och idylliska tillvaro vill nu socialdemokraterna snabbt se ett slut på.

En trädgårdsstad skapas inte genom förtätning, den skapas genom omsorgsfull planering och med stor omtanke om de som ska bo där. Om man smäller upp ett flerfamiljshus och några radhus för människor från MENA i ett random befintligt villaområde har man inte skapat en trädgårdsstad, man har enbart skapat kaos och otrivsel för alla.

Jag känner mig ändå relativt lugn, Gamla Enskede har så högt kulturhistoriskt värde att det är omöjligt att bygga något nytt här. Det finns även mycket strikta regler för hur de befintliga husen här ska se ut, allt måste vara tidsenligt och gå i nationalromantisk stil vad gäller fasaderna, som fönster och dörrar.

Men socialisterna i Stockholms stad kan mycket väl få för sig att köpa in några 18-miljonersvillor här, för mina skattepengar, och placera somaliska och syriska missanpassade och socialbidragsberoende åttabarnsfamiljer från Rinkeby i dem. Så att vi blandas och blir som en enda stor lycklig familj.

Tack så mycket, men vi är redan mångkulturella här. Här bor en tysk läkare, en engelsk journalist, en ungersk musiker och en iransk advokat. Och ja, faktiskt är vi som en enda stor familj.

Jag beklagar, men vi har tyvärr inte plats för mer mångkultur än så!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare.