Christoffer Jonsson: Lorena Delgado Varas i farten igen

Av Christoffer Jonsson

8 juli 2025

För ett tag sedan var vänsterpartiets riksdagsledamot Lorena Delgado Varas i blåsväder över påstådd antisemitism, men klarade sig då. Hon verkar ha tolkat detta som att det nu är fritt fram, skriver Christoffer Jonsson.

Måndagen den 7 juli delade Delgado Varas ett inlägg som uppmanade till deltagande i en pro-palestinsk demonstration i Malmö. Inlägget visar en maskerad kvinna i keffiyeh, en brinnande polisbil, texten ”Disrupt the system, shake the ground, escalate” samt hashtaggen Global Intifada Movement. En av de nämnda ”samarbetspartners” i inlägget är Khaled Zaiter, som enligt Doku ofta bär en tröja med texten “7 oktober” och regelbundet sprider terroristpropaganda.

Svenska Dagbladets Peter Wennblad granskade inlägget närmare och fann en hänvisning till webbplatsen Netwalker13.org, en nätbutik som säljer merchandise med tryck av bland andra Hamas talesperson Abu Obaida och kläder med antisionistiska budskap.

Jag har svårt att förstå hur en riksdagsledamot som Delgado Varas ens kan komma på tanken att dela ett inlägg från aktörer som uppenbart hyllar terrorister. Men detta är inte första gången hon publicerar djupt problematiska inlägg.

Vid flera tillfällen har Delgado Varas delat inlägg som räknar dagar sedan ett påstått folkmord i Gaza inleddes. När man räknar bakåt visar det sig att startdatumet som avses är den 7 oktober 2023 – samma dag som Hamas attackerade Israel, mördade hela barnfamiljer, våldtog, avrättade och kidnappade civila festivaldeltagare.

Hon har även delat ett inlägg på Instagram med texten: ”The number one cause of child death on Earth is Israel.”

Poddaren Fredrik Söderholm från Gott Snack publicerade ett inlägg där han anklagade SVT för att sprida ”sionistpropaganda” – ett inlägg som Delgado Varas gillade.

Vid ett tillfälle publicerade hon även ett inlägg från en pro-palestinsk demonstration, ackompanjerat av musik med ramsorna: ”Krossa sionismen” och ”Vi har skjutit raketer mot våra fiender.”

Ett av de senare, särskilt uppmärksammade inläggen som Delgado Varas delade, kom från den palestinska journalisten Bizan. Det ledde till att hon polisanmäldes av Judiska Centralrådet – en anmälan som lades ner.

Frågan är nu: När anser Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar att gränsen är nådd? Hur länge ska Lorena Delgado Varas få fortsätta som medlem i partiet utan konsekvenser?

Samtidigt finns ett starkt stöd för Delgado Varas inom partiet. Flera vänsterpartister har enligt Dagens Nyheter uppgett att riksdagsledamoten Daniel Riazat underminerat partiets linje i fallet Delgado Varas. Han ska dessutom ha uppträtt aggressivt vid möten, i samtal och i meddelanden.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson