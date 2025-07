Birgitta Sparf: Bra jobbat, Arnstad och Löfven!

Av Birgitta Sparf

30 juli 2025

Sveriges migrationspolitik – främst representerad av Henrik Arnstad och Stefan Löfven – har varit extremt framgångsrik. Åtminstone för de som gillar islamism och antisemitism. Birgitta Sparf framför här sitt tack till de två männen.

Hur många år har jag levt med varningar från vänsterhåll om att 30-talet är på väg tillbaka? Vänstern har hört stöveltramp åtminstone så länge som SD funnits, alltså under mer än 30 år.

Vår store ledare Stefan Löfven höll sig i likhet med vår nye statsminister också med en särskild säkerhetsrådgivare; Henrik Arnstad. Han skulle larma ifall nynazismen växte sig för stark.

Arnstad har läst några kurser i historia på Stockholms Universitet och såg svenska nynazister i varje buske, vilket gjorde honom extra lämplig för tjänsten. Löfven och Arnstad låg på exakt samma intellektuella nivå, därför kom de väldigt bra överens.

Under den muslimska massinvasionen från Mellanöstern 2015 stod Löfven på Medborgarplatsen och yrade om att han och hans Europa byggde minsann inga murar. Nej, han gjorde ju inte det. Istället öppnade han Sveriges gränser på vid gavel så att mer än 160 000 muslimer kunde inta landet på ett enda bräde. Äkta judehatare av bästa märke.

Resultatet vet vi. Nu är de mer än en miljon och SD är väl snart det enda parti i riksdagen som orubbligt står kvar på judarnas och Israels sida. Alla andra tävlar om att fördöma Israel hårdast eftersom de har mage att försvara sig mot islamistiska dödspatruller från Gaza, anförda av terrorgruppen Hamas.

Judehatet, som tidigare låg och pyrde under ytan, demonstreras nu öppet på våra gator och torg. Vänstern deltar entusiastiskt och skanderar med liv och lust att Israel och alla judar ska utplånas. ”From the river to the sea!” har ersatt ”Internationalen”.

Var Arnstad tagit vägen vet jag inte. Han försvann, liksom Löfven, in i glömskan. Jag gissar att Arnstad fortfarande rullar runt på Södermalms gator på sin elektrifierade rullbräda som han kallar ”skateboard”.

Men han gjorde ett bra jobb, Arnstad. Han fick Sveriges alla 200 förvirrade nynazister att samla ihop sig i Ludvika och Grängesberg i Dalarnas absoluta utkant där de numera sitter i heilar i sin ensamhet.

Och Stockholms gator och torg har fyllts av tusentals skränande islamistiska judehatare som blockerar riksdagens ingång och fysiskt angriper sverigedemokratiska riksdagsmän. Med polisens goda minne, islamisterna/antisemiterna utnyttjar ju bara sina svenska demokratiska rättigheter.

Bra jobbat, Arnstad och Löfven och alla ni andra! Verkligen bra jobbat!

Som kuriosa kan ni här läsa en varningstext som Arnstad skrev 2014: Fascismen frodas under demokratins täckmantel.

Socionom, företagare och opinionsbildare.