Birgitta Sparf: Anders Lindberg i högform!

Av Birgitta Sparf

12 juli 2025

Det finns en gräns när vänstertokerierna förvandlas till stor konst och underhållning. Den 9 juli passerade Aftonbladets Lindberg den gränsen när han framställde Johan Forssells son som ett hot mot rikets säkerhet. Detta skriver Birgitta Sparf.

Åh, vad jag älskar sånt här!

I gårdagens Aktuellt mötte Anders Lindberg den kloke och sansade Johan Ingerö, före detta KD, för att diskutera ”det mycket allvarliga säkerhetshot” som en moderat ministers underårige anhörige ”utgör mot rikets säkerhet”, som redaktionen väljer att presentera saken.

Ni vet vem Johan Ingerö är, han som KD vaskade för att Sara Skyttedal sent omsider Metooade honom. Hon blev för övrigt själv utslängd kort efteråt, varför har jag glömt.

Hur som helst, här bjuds vi på underhållning i toppklass. Lindberg arbetar upp sig till gränsen för hysteri. Han pratar om ”ett av de större säkerhetshaverierna”, argumenterar och gestikulerar så man befarar att han snart lyfter från studiogolvet och svävar bort bland kulisserna som en fulladdad drönare.

Ingerö bemöter hans vilda utfall med värdigt lugn. Han påtalar, med viss ironi, att om man hade velat granska saken ur säkerhetssynpunkt så hade ministern inte blivit kallad till Socialförsäkringsutskottet utan till Justitieutskottet som handhar polis, Säpo, domstolar, eller varför inte Försvarsutskottet om det föreligger hot mot rikets säkerhet. Inte till Socialförsäkringsutskottet som annars ägnar sig mest åt pensioner och sånt.

Lindberg tycker att vi får se det här som ett steg på vägen, det här kommer ju att hamna i KU, Konstitutionsutskottet. Det är rätt givet, det här handlar om högerextremism, om våldsbejakande extremism, den problematiken tillsammans med regeringen gör saken ännu mer problematisk.

Lindberg hoppas uppenbarligen på ett rejält räfst och rättarting och har ministerns avgång som slutmål. Jag har dock aldrig sett honom lika upphetsad och upprörd över antisemitiska riksdagsledamöter som stöder Hamas eller rena islamister i de egna socialdemokratiska leden.

Inslaget måste ses, det är svårt att beskriva. Vill ni se ett perfekt exempel på hur tendensiöst Aktuelltredaktionen väljer att presentera händelserna i sin inledande video ska ni titta. Opartiskt och politiskt oberoende? Not so much!

En Anders Lindberg i högform, på hemmaplan som vänsterytter, måste man bara älska!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare.