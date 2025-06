Jan Sjunnesson: Varför värja väst?

Av Redaktionen

4 juni 2025

Materiellt har västvärlden aldrig haft det så bra som nu – men hur är det med anden? Vi har allt, men värdesätter intet. Detta skiljer oss från våra fiender, från Hamas till Ryssland, som knappt verkar ha något än tro, tillförsikt och självförtroende. Jan Sjunnesson frågar sig – vad är det vi vill skydda?

Exilryssen och Nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn höll ett kontroversiellt föredrag vid Harvard 1978. Han var inte bara skoningslös mot sin ärkefiende Sovjetunionen, utan även mot USA och Västeuropa, liksom vicepresident JD Vance varit nyligen.

Förutom att ha lagt sig platt inför ensidiga krav på nedrustning och att ha accepterat kommunismens samhällssystem i avspännings- och uppdämningspolitik (détente, containment), så led i synnerhet USA av förvekligade män utan ideal som bara brydde sig om att vara laglydiga, menade Solzjenitsyn.

Solzjenitsyn menade vidare att USA saknade insikt om den inneboende ondskan i människans natur, något som Sovjetsystemet dessvärre lärt sina medborgare och gjort dem till fysiskt och andligt starkare än västerlänningar. Att ha förlorat Vietnamkriget 1975 var ett tydligt tecken på USA:s underlägsenhet, liksom att landet behövde det antikapitalistiska Sovjets hjälp för att slåss mot Nazi-Tyskland 1941–45. Inga vapen är tillräckliga om inte viljan att försvara existerar, menade den ryske författaren buttert.

Roten till Västeuropas psykologiska svaghet sedan renässansen ligger i att västerländskt tänkande satt människan i centrum i stället för Gud eller andlighet och kollektivet. I stället kom en förfelad antropocentrism som varken ser till människans ondska eller förstår riskerna med att bygga ett jordiskt paradis utifrån materiella värden. Detta gäller såväl kommunister och socialister som liberaler och socialliberaler. Alla är materialister som tror att konsumtion och nöjen räcker för ett drägligt liv.

ARC

Dessa för västvärlden magsura tankar upprepades över 40 år senare av satirikern och debattören Konstatin Kisin, född 1982 i Sovjetunionen, men bosatt i Storbritannien och författare till boken An Immigrant’s Love Letter to the West. Samma år boken kom ut, 2023, höll han ett kort föredrag vid nystartade Alliance for Responsible Citizenship (ARC) i London. Han pekade på samma brister som Vance gjorde i år men var mer pessimistisk.

-Jag vet inte hur länge vår civilisation kommer att överleva, sa han. Många av oss har varnat för att barbarerna står vid våra portar. Det var fel. De har kommit in och hyllar massmord öppet på våra gator.

Han tillade, satiriker som han är:

-Jag ska inte bara vara dyster. Säga vad man vill om Hamas anhängare, de vet åtminstone vad en kvinna är!

ARC består av en grupp kritiker och forskare som oftast kommit till undsättning mot woke, vänsterliberalism och anti-västliga påfund. Där finns Jordan B. Peterson, Douglas Murray, paret Ayaan Hirsi Ali och Niall Ferguson (författare till boken Civilisation: The West and the Rest, 2012), Bjorn Lomborg, Vivek Ramaswamy, Bari Weiss, Toryledaren Kemi Badenoch, Nigel Farage, Peter Thiel, Eric Weinstein Dave Rubin och andra som ofta klumpas ihop som höger och vissa som medlemmar av nätverket ”Intellectual Dark Web”. 17–19 februari 2025 anordnades den senaste utsålda konferensen i London igen, vilket Dan Korn rapporterade om i Fokus nyligen.

Visst är det glädjande, men vad slåss västvärlden för egentligen om man hotas?

Sovjetunionens återkomst

Läser man Martin Kraghs bok om Ryssland före och under Putin, Det fallna riket (2022), har väst knappast formulerat något liknande som kan ena dess befolkningar och ledare. Putin är inte bara rå och realpolitiskt förberedd, utan har mobiliserat allt som går för att återförena alla ryssar, rysktalande och de regioner som väst har förbisett.

Och han har lyckats: En tvåtredjedelsmajoritet av tillfrågade ryssar ansåg 2021 att Sovjetunionen aldrig borde ha upphört att existera, en geopolitisk uppmaning till Putin att återställa vad som förlorades 1989-91. Totalt nio miljoner kvadratkilometer.

Den 9 maj 2020 invigdes den ryska federationens väpnade styrkors kyrka i Patriotparken utanför Moskva, en militär helgedom där måtten på kupoler och höjd utgick från de årtal minnesvärda segrar skett, byggt av nedsmält metall från tyska stridsvagnar. Den 9 maj 1945 förkunnade Josef Stalin i radion:

”De slaviska folkens sekelgamla kamp för sin överlevnad och självständighet kom till slut med segern över de tyska angriparna och det tyska tyranniet”.

Inget om Molotov-Ribbentrop pakten 1939 som gav Hitler andrum att rusta upp. Polen startade andra världskriget, menade Putin och hans historiker. Det Stora Fosterländska Kriget startade för övrigt i juni 1941 då Nazi-Tyskland angrep Sovjet i operation Barbarossa.

Putin har uppmuntrat kritik av den västerländska liberala individualismen och skapat ett illiberalt alternativ som delvis sammanfaller med vad kritiker som Kisin, Peterson, Vance och Trump säger.

Rättigheter är den största ofriheten, sa den ryska parlamentsledamoten Jelena Mizulina i duman. Desto fler rättigheter som finns, desto mer ofria är vi. Förbud sätter gränser för vad som är tillåtet och inte och gör människan friare.

Vi i väst har inga kyrkledare som Kirill, patriark av Moskva och hela Ryssland, som kallat Putins ledarskap ett ”gudsmirakel”.

2013 hävdade Putin att västländerna ”avfärdar sina rötter, inklusive de kristna rötter som utgör vår västerländska civilisations fundament. De förnekar moraliska principer och alla traditionella identiteter: nationella, kulturella och även sexuella”.

Jordan B. Peterson

Tre år senare gick psykologiprofessor Jordan B. Peterson ut i kanadensisk teve och sa att hans arbetsgivare Torontos universitet inte kan ålägga honom att benämna transsexuella på ett visst sätt. Han instämde i arbetsgivarens rätt att förbjuda nedsättande uttryck men inte vad han ska säga i stället. Det ville han avgöra i samråd med den tilltalade personen, inte utifrån ett formulär från universitetsadministrationen.

Han blev världsberömd på kuppen, men ålades omskolning av Ontarios College of Psychologists and Behavioural Analysts. 2022 gick han i frivillig pension vid 60 års ålder och finansiellt oberoende.

Hans offentliga och personliga sökande efter mening med livet har lockat miljontals. Själv hörde jag honom 2018 i Stockholm och har följt hans intervjuer, diskussioner och debatter, nu senast utifrån Bibeln och västvärldens fundament.

Den filosofiska motståndsrörelsen

Jag intervjuade den pragmatiske och postmoderne socialisten filosofen Richard Rorty för Axess (nr 3/2002). Vad han sa då vid Stanford verkar ha slagit in:

”Kulturvänstern har gjort en del gott, sa han, och den har vidgat toleransen för avvikare, men den måste börja ägna sig åt de arbetslösa och utarbetade vita arbetarna också. Annars talar bara högern för dem och blir den tillräckligt stark försvinner kulturvänsterns alla framsteg i ett nafs tillsammans med sociala rättigheter.”

Rorty växte upp under 1930- och 40-talen i en miljö som närde drömmar om ett rättvist och jämlikt land. Föräldrarna var vänsteranhängare, läste Partisan Review och var antistalinister, sedermera även antikommunister. Men de var aldrig antiamerikaner, tvärtom.

– Dagens amerikanska vänster känner inte till de slag som arbetarna vunnit och de spottar på den gamla progressiva reformismen och fackföreningsrörelsen.

Rorty önskar mer av traditionell klasskamp från vänstern i USA. Genom att vänstern mest bryr sig om minoritets- och kulturfrågor lämnar den hela fältet fritt för högern att, tillsammans med nya konservativa frikyrkor, härja med reaktionära utspel.”

Sedan dess har högern, och insiktsfulla amerikanska liberaler som Thomas Frank och David Brooks, dels tagit sig an klasskamp för lågutbildade, ofta vita, amerikaner, dels gått i strid med det vänsterliberala etablissemanget i medier och akademin. Först vinna basen, sedan överbyggnaden om vi ska tillämpa klassisk marxism.

Superentreprenören Peter Thiel, grundare av betalsystemet PayPal tillsammans med Elon Musk, höll ett omtalat föredrag i Stanford 2004, ”The Straussian Moment”.

Föredraget hölls inför den franske katolske filosofen René Girard och hans adepter i USA. Där sade Thiel att den 11 september 2001 var det dags igen i Europa efter knappt 350 år efter slaget vid Wien 1683, då kristna polacker, tyskar och österrikare stoppade den muslimska osmanska attacken.

Det tjugoförsta århundradet började med en smäll den dagen. Under dessa chockerande timmar, ifrågasattes hela den politiska och militära ramen för 1800- och 1900-talen, och faktiskt den moderna tiden, med sin betoning på avskräckande arméer, rationalitet, nationalstater, offentlig debatt och internationell diplomati, sa Thiel.

Han noterade också att Upplysningen, som USA byggt upp sin konstitution på, innebar att vissa grundläggande andliga och filosofiska frågor kunnat undvikas. Från Upplysningstiden har den moderna politiska filosofin präglats av övergivandet av en uppsättning frågor som en tidigare tidsålder hade ansett som centrala:

Vad är ett gott liv? Vad innebär det att vara människa? Vad är samhällets och mänsklighetens natur? Hur passar kultur och religion in i allt detta? För den moderna världen följdes Guds död av att frågan om den mänskliga naturen försvann.

För Thiel har den tysk-judiske filosofen Leo Strauss (1899–1973) och hans amerikanske lärjunge Allan Bloom (1930–1992, författare till The Closing of the American Mind som tidigt kritiserade den akademiska vänstern) förvaltat dessa grundläggande frågor.

Föredragstiteln ”The Straussian Moment” anspelar på att jihadisternas starka muslimska tro som drev dem till självmordsattacken 11 september 2001 blottlade västvärldens tomma värdenihilism, något Strauss kritiserat hela sitt liv, inte minst hans pronazistiske lärare Martin Heideggers villoläror.

Senare har den filosofiska debatten om samhällsgemenskap, ”communitarianism”, under 1980- och 1990-talen återuppväckt vilka värden som håller ihop samhällen. Den individualism som de politiska filosoferna John Rawls och Robert Nozick stått för kritiserades främst av Michael Sandel, Alasdair MacIntyre och Charles Taylor.

1993 hade jag översatt texter av dem och av Michael Walter och Richard Rorty med flera för utgivning på vänsterförlaget Daidalos, men Timbro var snabbare och gav ut Emil Uddhammars bok med samma texter, Gemenskaparna. Först 20 år senare kom min antologi ut, Kommunitarism (2013).

Att filosofer förr talade om vad som höll ihop samhällsgemenskaper som nationer och kontinenter har alltså idag blivit officiellt erkänt och diskuterat utifrån geopolitiska ambitioner där Putin och radikala muslimer verkar leda över oss med hästlängder.

”Westlessness”

Insikten om vårt prekära läge visas av termen ”Westlessness” som uppstod vid 2020 års säkerhetskonferens i München, just där JD Vance alltså nyligen väckte uppståndelse med att säga ungefär samma sak fem år senare, låt vara med mer brutalt språk och vassare kritik.

Men åhörarna borde ha studerat konferensens officiella rapport från 2020 som heter just ”Westlessness”, som är ”a widespread feeling of uneasiness and restlessness in the face of increasing uncertainty about the enduring purpose of the West”.

Statsvetaren Patrick Deneens bok Regime change: Towards a post-liberal future recenserades av Joel Stade i Axess (2/2024) där han skrev:

”Att individualismen måste balanseras med andra värden är en viktig insikt, i USA och än mer i Sverige där individen har en ännu starkare ställning i politiken. Det gemensamma bästa som idé bör dammas av i den politiska teorin i västvärlden.”

Katoliken Deneen har sagt om katoliken JD Vance, gift med en troende hindu, att vicepresidenten är ”en man med djup personlig tro och integritet, en hängiven familjeman, en generös vän och en genuin patriot”.

Ingen av dem kommer skapa den folk- och trosgemenskap som Ryssland och vissa muslimska grupper och länder lyckats med. Inte heller gänget bakom Alliance for Responsible Citizenship eller Ursula von der Leyen eller Donald Trump.

Väst måste göra sin hemläxa, läsa på om sin kultur och försvara den. Börja med Katarina Barrlings Världens mest protestantiska land.

Förbereden er.

Jan Sjunnesson

Skolledare, journalist, och grundare av SwebbTV, med mera.