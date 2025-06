Är det bilden som upprör – eller sanningen?

Av Tina von Schinkel

6 juni 2025

Riksdagsledamoten Richard Jomshof (SD) lade häromdagen ut en meme på X som fick stor uppmärksamhet. Bilden föreställer en svart man som gör ett V-tecken med den svengelska texten ”Look at me svenne! This is my country now and we are living blandat”.

Ett flertal av kommentarerna är positiva i den bemärkelsen att Jomshof säger och uttrycker sin ärliga ståndpunkt och åsikt, vilket flera uppskattar.

Men många är upprörda. Mycket upprörda. En av dessa är Carolin Dahlman som själv beskriver sig som ”högerliberal debattör” och ”krönikör på NWT”. Hon skriver ”Du skämmer ut ditt parti. Du förstör för Tidöpartierna och därmed för Sverige.”

Även på vänsterkanten är avskyn stor. Annika Strandhäll delar inlägget och skriver: ”Ulf Kristerssons regeringsunderlag. Richard Jomshof fd ordf i Sveriges justitieutskott. En av Sverigedemokraternas tyngsta företrädare sedan två decennier.” Underförstått att Jomshof är galen som lägger upp en sådan bild. Hon får medhåll. Bland annat från Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch som kommenterar: ”Man har ju inte direkt saknat den öppna och normaliserade rasismen från 90-talet.” En annan är Emelie Nyman, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund, som inte heller är nöjd med inlägget. Hon skriver: ”SD försöker inte ens dölja sin fullständigt tvivelaktiga politiska ansats.”

Andra kommenterar Jomshofs inlägg i samma tongångar: ”Skäms du inte?”, ”Är du sex år?”, ”Men jösses, tror du verkligen du tar några politiska poäng?”. Dessa reaktioner kan vid en första anblick vara förståeliga. Det ligger nära till hands att reagera på det sättet när man ser på Jomshofs inlägg. ”Oj, det var en speciell bild, kan man verkligen lägga upp en sådan?” är en tanke som nästan impulsivt poppar upp i ens huvud. Kanske för att vi är så ovana vid den typen av explicita meddelanden. Eller för att vi alla är drillade till att vara duktiga PK-tänkare.

Men vad är egentligen felet med bilden?

Med en smula eftertanke är det här, som Richard Jomshof visar med bilden, precis det budskapet som Sveriges vänsterpolitiker, framförallt Socialdemokraterna, vill pränta in hos oss alla. Vi ska se dessa invandrare som svenskar. Vårt land ska vara deras. Och vi ska leva och bo blandat. Det är ett tankesätt som de har kämpat med att implementera hos svenska folket i årtionden. Och om vi har kommit så långt som bilden visar, att vårt land är deras, så får vi väl ändå tillstå att det är en seger för vänsterns politik. Så förmodligen är det inte det kritiska budskapet som upprör. Och inte heller är det att vita svenskar kallas för svenne. Det har en domstol redan prövat och kommit fram till att kalla någon för svenne är inte hets mot folkgrupp. Så vari ligger problemet? Varför denna upprördhet?

Eftersom inlägget bara består av en bild och ingen medföljande kommentar får vi dra slutsatsen att det är bilden som provocerar. En svart man som gör segertecken. Är det det som är anstötligt? I så fall är det nog snarare alla dessa som är upprörda som har en rasistisk läggning och inte Jomshof. Har man den fallenheten gör man nog klokast i att hålla tyst. Eller är det utseendet som retar? Att killen på bilden uppfattas som ful. Skulle det vara så är det ju ännu värre. Är det bara tillåtet att komma med sina politiska poänger med bilder på människor som vi svenskar anser som snygga? Killen på bilden kanske representerar andra skönhetsideal hos andra kulturer. Han kanske själv gillar bilden. Vad vet vi. Skönhet är väl också en fråga om tycke och smak.

Eller är det snarare så att sanningen är för hård? Att det var därför som många reagerade. Hur skickligt Jomshof lyckades, med en enda bild, slå hål på Socialdemokraternas ”fina” segregationsbrytande förslag, den om att befolkningen ska blandas? Vilket också var Jomshofs poäng – att få alla att förstå vad Socialdemokraternas politik i realiteten betyder.

Klarar man inte av sanningen, om man tycker att den är för brutal, så kanske man bör fundera ett varv till på vad som ligger bakom Socialdemokraternas galna idé om att tvångsbeblanda befolkningen – ett projekt som ska pågå under flera generationer. Att skjuta budbäraren löser inga problem. Kritiken bör riktas mot politiken – mot Socialdemokraternas och deras svenskfientliga agenda – och ingen annan.