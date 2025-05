Vänsterpartister gör uppror för sin rätt att hata judar

Av Jakob Sjölander

6 maj 2025

Den nuvarande cirkusen i Vänsterpartiet kan summeras med att partiledaren Nooshi Dadgostar går ut och säger ”Vi är minsann inte antisemiter!”, och partimedlemmarna svarar: ”Jodå, det är vi visst!” Som vanligt när det är inbördeskrig på vänsterkanten har jag svårt att avgöra vem jag ska heja på, så därför önskar jag båda sidor allt gott.

Konflikten gäller riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Hon är från Chile, men har nu tagit upp den palestinska saken. Kanske känner hon en samhörighet eftersom både Chile och Gaza är tunna landremsor vid havet som sträcker sig i nord-sydlig riktning? Det vore i så fall det bästa skäl att stötta Hamas jag hört. Hur som helst så delade hon nyligen en bild där en hand med en israelisk flagga tycks kontrollera hela världen med texten ”The Zionist Jews control the world through intimidation intel on individuals and countries…”.

Det var inte första gången. Varas har bland annat delat en bild som påstod att Israel behandlade palestinska fångar illa med före/efter bilder på en man som suttit fängslad i sex månader som bevis. Mannen tycktes ha åldrats tio år under dessa hårda sex månader. I själva verket hade mannen suttit fängslad i just tio år. Varas har även delat en bild på döda barn i en frysbox, som även den visade sig vara mer än tio år gammal.

Men Lorena Delgado Varas härjar också ”IRL” genom att bära palestinasjal i riksdagen, trots att det med vissa undantag är förbjudet med politiska symboler. ”Palestinasjalen är inte politisk. Den är en solidaritetshandling”, förklarade Varas. Eftersom jag nyligen genomgått en lobotomi ser jag inget problem med argumentet.

Med detta i åtanke är det för mig fullt förståeligt att Dadgostar vill att Varas avslutar sin riksdagstjänst. Men vänsterpartisterna själva håller inte med mig och min nya bästa kompis Dadgostar.

Tunga namn har gått ut och givit Varas sitt stöd. Tidigare partiledare Lars Ohly skriver: ”Vi är många som står bakom dig, Lorena. Avgå inte!”. Rossanna Dinamarca är ”förbluffad” över beslutet och skriver ”Det är inget annat än skamligt. Jag är glad att Lorena inte viker sig för kraven utan kommer att vara kvar som riksdagsledamot” […] ”Angreppet på henne är ett angrepp mot hela den rörelse hon och vi är en del av”. Daniel Riazat:”…en av de största skandalerna i vårt partis moderna historia”. Malcolm Momodou Jallow: uteslutandet ”…är en skamfläck för vårt parti och ett svek mot de värderingar vi står för”.

Det finns mycket intressant i dessa uttalanden. Hur långt tillbaka sträcker sig exempelvis Vänsterpartiets ”moderna historia” som Daniel Riazat talar om? Själv skulle jag annars nominera Molotov-Ribbentrop-pakten som partiets största skandal, då man under en tid stöttade både Hitler och Stalin på samma gång.

Men mest intressant är ändå talet om att kritiken mot Varas är ”ett angrepp på hela den rörelse hon och vi är en del av” och ”ett svek mot de värderingar vi står för”. Nu ska vi komma ihåg att anklagelserna mot Varas handlar om antisemitism.

De citerade individerna är högt uppsatta personer inom partiet. Vad tycker gräsrötterna? Synd att det är svårare att få reda på… Eller är det? Som tur är har det faktiskt startats en namninsamling till Varas stöd, vid namn ”Backa Lorena!” (Notera alltså att detta är en uppmaning att stödja Lorena, och inte en uppmaning till Lorena själv att backa).

De som skriver under denna lista ”uttrycker vårt fulla stöd för Lorena Delgado Varas och kräver att Vänsterpartiet omedelbart häver pausen och låter henne återgå i tjänst.” På tisdagsmorgonen den sjätte maj hade 1045 partimedlemmar och 20 partiföreningar skrivit på. Även om detta är långtifrån en majoritet av partiet så är det anmärkningsvärt att de valt just rätten att sprida antisemitism som mål för sitt uppror. Och även bland de partimedlemmar som håller tyst lär det finnas stor sympati för detta ideal.

Det verkar med andra ord som om partimedlemmarna själva inte riktigt håller med Nooshi Dadgostar om att Vänsterpartiet inte är antisemitiskt. Detta är uppfriskande hederligt, då man ska vara tydlig med vilka politiska åsikter man står för. Öppen antisemitism är att föredra framför dold sådan. Så länge leva Varas!