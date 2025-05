Tänk om Sverige ändå haft en Trump

Av Tina von Schinkel

17 maj 2025

Då hade vi aldrig haft ett lagförslag på bordet som gör det möjligt att byta kön och personnummer, och därmed i ett vips mörka all kriminell historik. Då hade grovt kriminella utlänningar utvisats på löpande band. Då hade vi gjort det enkelt för oss, betraktat all gängbrottslighet som terrorism och använt oss av terrorlagarna som vi redan har. Då hade större delen av packet suttit inne. Då hade vi inte varit rädda för hur vi formulerar oss på nätet. Då hade vi inte haft ett EU som kväver vår industri och innovationskraft med nya regler och direktiv. Då hade vi varit stolta över att Sverige står för bara 0,1% av världens CO2-utsläpp – eller noll utsläpp om man gör som alla andra länder och räknar in skogens absorberingsförmåga. Då hade vi haft en sund och äkta flyktinginvandring – utan ekonomiska migranter. Då hade vi inte ”hittat” 25 nya myndigheter och nöjt oss med ”vi måste se över myndigheterna och förtydliga regleringsbreven”. Vi hade stängt dem på momangen. Då hade lagförslag inte marinerats i årslånga utredningar.

Klart är att Sverige hade sett annorlunda ut med en Trump. Exakt hur vet vi förstås inte, och det får vi heller inte diskutera. Den svenska normen är att vi alla ska ogilla USA:s president. Och det är enkelt att göra för den som bara läser SvD, DN, SVT och liknande. Det Trump har genomfört på bara några månader lyfts sällan fram. Han har stoppat illegal invandring. Räddat det fria ordet. Sänkt kostnaderna för medicin och läkarvård. Säkrat handelsavtal vilket kommer att skapa miljoner nya jobb. Öppnat upp för inhemsk energiproduktion vilket kommer gynna amerikansk industri och säkra jobben. Slutat kasta pengar på korrumperade organisationer som t.ex. WHO och USAid. Ifrågasatt FN som numera domineras av diktatoriska eller islamistiska medlemsstater.

Och – inte minst: effektiviserat den amerikanska statsapparaten och infört Doge som hittills har skurit ned statens utgifter med en femtedel (försvarsutgifter exkluderade) vilket motsvarar 10 000 kr/skattebetalare.



Till exempel fann Trump-administrationen att ett ämbetsverk (FNMA) i Washington, som hade 2 900 arbetsplatser i en fastighet med en årshyra på 57 miljoner USD (över en halv miljard kronor!), och där endast 49 personer kom till jobbet varje dag.



Men i svensk statsunderstödd press och statsmedia får vi läsa och lära oss att Trump är en idiot och gör allt fel. Det finns inga positiva artiklar om Trump, och skulle något benämnas i närheten av något som kan utläsas som bra, är det ”USA” som ligger bakom det. Inte Trump. Det var Trumps fel att börsen rasade. Det är förtroendet för USA som har ökat och som har gjort att börsen har gått upp igen.

Att vara en doer går inte hem enligt svenska mått mätt. Vissa kan tillstyrka att det Trump gör måste göras men anser att det ”borde göras på annat sätt”. Vilka de sätten är får vi dock aldrig veta. Kanske är det det svenska som de syftar på, det som tar evigheter att genomföra och som många gånger aldrig ens blir av, som de tycker Trump ska anamma.

Vad man tycks glömma är att Donald Trump är USA:s president. Hans jobb är att ändra på saker och ting som inte fungerar och som är dåliga för USA. Donald Trumps jobb är inte att sträva efter att bli omtyckt eller få stående ovationer. Hans jobb är att få amerikansk ekonomi på fötter och göra landet bättre för amerikanarna. Vad är det som är så fel med det? Fler länder skulle behöva en Trump. Sverige är absolut ett av dessa.