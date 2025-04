Linn Johansson: 5 saker Sverige kan lära sig av Israel

Av Linn Johansson Leinonen

15 april 2025

Israel är ett högteknologiskt land som hamnar på plats 5 över världens lyckligaste länder. Med en skattesats på 20 procent för en normal inkomsttagare (på en skala med 7 steg, både högre och lägre) har landet lyckats skapa en bred välfärd med fungerande integrationspolitik. Trots att landet har utbredd invandring från olika religioner lyckas landet hålla ihop ett kulturellt homogent samhälle med liknande intressen. Här är 5 saker Sverige borde ta efter Israel.

Mångetnicitet – inte mångkulturalitet:

Israel har människor från många etniciteter från olika delar av världen. Dessa människor lever fritt i samhället som jämlika medborgare, inklusive representanter i parlamentet och rättsväsendet. Till och med muslimska araber, faktiskt. Så hur få Israel det att fungera och inte Sverige?

Jo, eftersom Israel hålls ihop av en och samma kultur med människor som arbetar för samma sak. Israeliska medborgare är patrioter, både från höger och vänster. De skrattar och ler tillsammans och arbetar mot samma mål – landets välmående.

I Sverige får vi inte ens yttra ordet patriot eller nationalism eller tala om det som något positivt. Vi får inte vifta med vår fana, ibland inte ens på nationaldagen, och en pepparkaksgubbe på Lucia vore ju såklart någon sorts hets mot folkgrupp. Ingen skolavslutning i kyrkan, då detta inte passar muslimer och andra minoriteter, och absolut inget glatt och stort firande av nationaldagen. Med invandringen till vårt land fick vi stora problem med bidragsfusk till följd av bristen på respekt för det svenska samhället. Ingen med fientliga avsikter eller kriminell bakgrund kan immigrera till Israel.

En fungerande statlig sjukvård:

I Israel finns inget som heter vårdkö – ja, hör och häpna! Det finns ingen läkarbrist, inga stafettläkare, inga riktlinjer som säger att endast de sjukaste ska få diagnostik med vissa tester. Där gör de allt för patienterna. Vårdcentralen har öppet nästan till midnatt och bilddiagnostik sker dygnet runt, både akut och icke-akut. De utför till och med gentester, vilket är ett absolut nej i Sverige på grund av kostnaden. Sjukvården är också helt gratis och fri från patientavgifter. Receptbelagda mediciner ingår i en statlig försäkring som arbetsgivaren betalar baserat på inkomst, eller så kan man betala själv. Kostnaden är cirka 150 kronor i månaden där allt ingår.

En fungerande integrationspolitik:

När en person eller familj flyttar till Israel får de ett stipendium. Detta består av cirka 20 000 kr i månaden i 6 månader för en familj på fyra. Under tiden du har detta stipendium förväntas du gå en version av “Hebreiska för invandrare”. Därefter har de en fungerande arbetsförmedling som ger dig ett jobb. Väljer du istället att studera vidare får du ett stipendium under utbildningens tid, alltså inte ett lån, som täcker levnadskostnader. Du har även en rabatt på skatten när du köper en lägenhet eller kontorslokal under dina första 7 år sedan flytten. Under de första åren i landet är du även skattebefriad på din inkomst. Det finns många sådana fördelar att ta del av.

Ingen cancelkultur och inga snöflingor:

I Israel är det inte viktigt för människor vilket parti deras vänner eller partners röstar på. Alla har äkta yttrandefrihet, bortsett såklart från uppmaning till terrorism eller andra brottsliga handlingar. Ingen behöver känna att de behöver vara tysta om sina åsikter. Alla i landet erkänner andras rätt att bli hörda, även om åsikterna inte stämmer överens med ens egna. Det finns inga “obekväma åsikter” och alla åsikter är av lika värde och status.

Människor engagerar sig gärna politiskt och demonstrationer tillåts från höger till vänster utan att någon försöker störa eller avbryta, utan upplopp eller våld. Det finns sällan människor som tar illa vid sig av småsaker såsom ordval, och hela den där diskussionen med rätt och fel pronomen existerar inte. Folk vågar säga vad de tänker utan politisk piska eller skam.

Äldreomsorg i världsklass:

I Israel har äldre rätt till många förmåner som svenska pensionärer bara kunnat drömma om:

Gratis tandvård med en tandläkare som gör hembesök hos äldre med handikapp.

Gratis glasögon.

Kraftigt reducerad elräkning, vattenräkning, värmeräkning och hyra.

Skatteförmåner om man väljer att fortsätta arbeta och ingen skatt på pensionen.

Möjlighet att annullera kontrakt skrivna via telefonförsäljning.

…och mycket, mycket mer.

Så varför får Israel allt det här att fungera trots invandringen? Min spontana tanke är att detta beror på att Israel har en kulturellt homogen befolkning. Det daltas inte med kriminella och utförliga bakgrundskontroller sker innan möjligheten ges att flytta dit. De satsar mycket på utbildning och Israel har en av världens bäst utbildade befolkningar. Med låga skatter och en arbetslöshet på 2.6 procent får de ruljangs på ekonomin och har råd med en ärligt fungerande välfärd. Kultur spelar roll.

Kom igen, Sverige, vi kan bättre!

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR