Kulturellt vs geografiskt avstånd

Av Jakob Sjölander

4 april 2025

Vilken stad ligger Malmö närmast – Köpenhamn eller Stockholm? Rent geografiskt är frågan lätt att svara på. Malmö är bara sexton kilometer ifrån Köpenhamn över Öresundsbron, medan staden ligger 500 kilometer ifrån Stockholm. Men det finns andra sätt som Malmö ligger närmare Stockholm, och dessa är långt viktigare än det rent geografiska.

Malmös band till Stockholm – eller för den delen till Kiruna, Umeå eller Göteborg – är de människoskapade kulturella banden. Malmö bombarderas dagligen av information och nyheter från resten av Sverige, och styrs av samma lagar. Om en olycka händer i Stockholm så anses det långt mer angeläget i Malmö än om motsvarande olycka hade skett i Köpenhamn. Detta förklarar varför många svenskar knappt hört talas om, säg, den islamiska terrorattacken i Köpenhamn 2015 eller järnvägsolyckan på Stora Bältbron 2019.

På samma vis kan vi jämföra avståndet mellan Sverige och Ryssland med avståndet mellan Sverige och USA. New York ligger mer än 6000 kilometer ifrån Sverige, nästan tio gånger längre bort än St. Petersburg. Men kulturellt ligger New York långt närmare. Vi ser filmer som utspelar sig där, vi turistar, vi förstår språket, vi förstår kulturen. Även om vi aldrig varit i New York så känner vi igen landmärken som Freedom Tower och Empire State Building. Om jag själv är något att gå på så har de flesta svenskar ingen motsvarande bild av Vinterpalatset eller Nevskij Prospekt.

Ibland kan sådana här avståndsskillnader te sig bisarra, vilket ofta syns vid hårt bevakade gränser. Israel är en välmående och trygg demokrati, men Gaza ett utbombat islamistnäste. Rent geografiskt är det bara en mur som skiljer dem åt, men detta visar att detta geografiska avstånd inte säger oss särskilt mycket.

Sådana här skillnader handlar ofta om svårigheter att förflytta sig mellan två platser. En svensk som vill till USA behöver bara hoppa på ett plan. Men om man vill ta sig till Ryssland får man räkna med diverse krigskrångel, och antagligen måste man åka via ett tredje land som Turkiet eller Vitryssland. Ett besök i Ryssland kommer också med en viss risk att förvandlas till näste Dawit Isaak.

Språk och kultur är viktigt. Nya Zeeland och Australien ligger långt närmare Storbritannien och USA än de gör Indonesien eller Papua Nya Guinea. De är egentligen västeuropeiska länder som bara råkar befinna sig på andra sidan jorden.

Men kulturella avstånd kan även existera inom länder. I det mångkulturella paradiset Sverige kan man exempelvis hamna i Mogadishu eller Baghdad om man råkar svänga fel i ett utanförskapsområde. Det demografiska avståndet mellan Sverige och Mellanöstern har krympt, även om det kulturella lever kvar.

Ett sorts avstånd är det som orsakas av rikedom. El Paso i USA är dubbelt så rikt som Ciudad Juarez på andra sidan Rio Grande i Mexiko. Den mest extrema skillnaden mellan två grannländer är sannolikt den mellan Nordkorea och Sydkorea, där Nordkorea har en BNP per capita på cirka 6400 kronor och Sydkorea på 350 000. På samma vis är genomsnittsisraelen tio-tolv gånger rikare än genomsnittsmedborgaren i de arabiska grannstaterna.

Dessa olika sorters avstånd krockar ibland med varandra. Sveriges största handelspartners är exempelvis Tyskland och Norge, med USA på tredje plats. Trots detta så är det kulturella intresset för USA långt större, och särskilt bevakningen av amerikansk politik är mångdubbelt intensivare än bevakningen av norsk eller tysk politik. Det politiska avståndet (eller bristen på ett sådant avstånd) till USA överskuggar det kortare ekonomiska avståndet med Norge och Tyskland.

Många av dessa avstånd kan skifta på byråkratisk väg. Om Donald Trump inför sina handelstullar så flyttar han exempelvis USA längre ifrån Europa. Om EU vill motverka detta så kan de ta bort eller minska sina handelstullar på amerikanska varor. Rent ekonomiskt så kan man alltså göra Atlanten bredare med ett pennstreck.

Tid och rum är relativt, som Einstein visade. Även om detta kanske inte var precis vad han menade.

