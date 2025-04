Christoffer Jonsson: BBC värre än SVT?

Av Christoffer Jonsson

5 april 2025

SVT får mycket kritik, bland annat för sin rapportering från Gaza. Men det kunde varit värre. Och i Storbritannien verkar det vara det, skriver Christoffer Jonsson.

SVT:s partiskhet i kriget i Gaza är en fis i rymden jämfört med den brittiska nyhetsbyrån BBC:s extrema partiskhet. Ett exempel är att BBC vägrar kalla Hamas för en terrororganisation, trots att den brittiska regeringen terrorstämplade Hamas redan 2021. Kritiken mot BBC:s policy att inte kalla Hamas för en terrorgrupp blev enorm. Trots massakern den 7 oktober valde BBC att hålla fast vid sin linje.

Den dåvarande brittiske utrikesministern, David Cameron, var en av dem som reagerade starkt och sa:

“Maybe it’s a moment actually for the BBC to ask itself again, shall we describe these people as terrorists? They are terrorists.”

Ändå fortsatte BBC att försvara sin policy och hävdade att deras ovilja att använda termen “terrorister” var ett sätt att bevara neutralitet.

Men det är en bisarr och godtycklig hållning. Att kalla Hamas för terrorister, eller åtminstone nämna att de är terrorstämplade, påverkar inte neutraliteten – det är helt enkelt ett konstaterande av fakta.

Dessutom är det dubbelmoral, eftersom BBC inte har några problem med att stämpla andra personer eller grupper som extremister. Ett exempel på BBC:s vinklade rapportering är från 2017, då nyhetsbyrån publicerade ett tweet med rubriken:

“Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem.”

Men de palestinier som dog hade skjutits ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor efter att ha huggit ihjäl den israeliska gränspolisen Hadas Malka. Rubrikvalet var helt bisarrt, eftersom BBC i själva artikeln tydligt skrev att en israelisk gränspolis hade mördats i Jerusalem. Trots det valde de en rubrik som förvrängde händelsen.

I januari, när Hamas släppte gisslan beskrev BBC Arabic det som att Hamasterrorister ”were guarding the hostages” och att gisslan tackade Hamas för den goda behandlingen under deras tid i ”custody”.

Den största skandalen var dock BBC:s Gazadokumentär “How to Survive a Warzone”, där en pojke i Gaza fungerade som berättare.

Kort efter dokumentären släpptes avslöjades det att pojkens pappa är högt uppsatt Hamasledare och att familjen hade betalats 790 pund. Efter massiv kritik togs dokumentären bort.

I dokumentären upptäcktes också flertalet felöversättningar. I en intervju med den tidigare Hamasledaren Yahya Sinwar sade han: ”Jihad against Jews”. Men i dokumentären översattes det till ”fighting Israeli forces”. När en kvinna i Gaza talade på arabiska var den översatta texten: “First time we invaded Israel – it was always the other way around.” Dock var den riktiga översättningen: “We were invading the Jews for the first time.” Det visade sig att BBC bytte ut ordet ”judar” till ordet ”israeler” flera gånger i dokumentären.

Natalie Sanandaji, som överlevde massakern vid Novafestivalen och är medlem i Combat Antisemitism, höll ett tal vid en protest utanför BBC:

“BBC är tänkt att upprätthålla normer för rättvisa och ansvar. Och ändå är de här och förstärker rösterna från dem som är kopplade till just de människor som är ansvariga för dödandet av våra vänner, våra familjer, våra samhällen.”

BBC anmäldes till den brittiska antiterrorpolisen.

Efter den stora skandalen om Gazadokumentären berättade brittiska regeringens rådgivare kring antisemitism, Lord John Mann, att sedan han tog sig an den rollen år 2019 att BBC vägrat utbilda sig i antisemitism flertalet gånger. Lord Mann har fördömt BBC:s ledarskap för deras otroliga arrogans och att de inte tagit anklagelser om antiisraelisk propaganda och antisemitism på allvar.

Särskilt nu efter Gazadokumentären vill Lord Mann se ”huvuden rulla” på BBC.

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör

