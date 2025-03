Konsten att ge upp

Av Jakob Sjölander

27 mars 2025

”Ge dig aldrig!” ”Kämpa in i det sista!” ”Så länge det finns liv finns det hopp!” ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!” ”Det som inte dödar, härdar!” Det finns många uttryck som uppmanar oss att kämpa vidare. Men det är ofta ett dåligt råd. Det finns stora fördelar med att ge sig.

Fiktionen säger samma sak. Tänk filmer som Rocky, Nyckeln till frihet, Slumdog millionaire, Braveheart, eller böcker som Kejsaren av Portugallien, Utvandrarna, eller Jane Eyre. Egentligen handlar nästan all fiktion om folk som inte ger sig.

Rent dramaturgiskt så förstår jag varför det är så. Det är helt enkelt ett bra recept för en berättelse att karaktärer möter stora svårigheter, kämpar, och sedan triumferar i finalen. Det är dramatiskt, sympatiskt och inspirerande. Men inspiration kan vara skadlig. Få skulle göra misstaget att tro att thrillers ger en korrekt inblick i äkta polisarbete eller ta kärleksråd från romantiska komedier, men ändå verkar många ta rådet att aldrig ge upp på allvar.

En som har gått på djupet med problem som dessa är Annie Duke, som skrivit Quit: The Power of Knowing When to Walk Away från 2022. På många sätt är detta ett svar på en av det senaste decenniets mest framgångsrika självhjälpsböcker, Grit: Konsten att inte ge upp av Angela Duckworth.

Annie Duke använder sig själv som exempel på vikten av att ge upp. Som ung fick hon överge sin akademiska karriär på grund av sjukdom. Istället blev hon professionell pokerspelare, och en mycket framgångsrik sådan. Men även denna karriär har hon nu övergivit för författarbanan.

Det är ändå från pokervärlden många av hennes exempel kommer ifrån. Det finns få aktiviteter som lika väl visar vikten av att ge upp. Eller som Kenny Rogers uttrycker det i sin countryklassiker: You got to know when to hold ’em / Know when to fold ’em / Know when to walk away / And know when to run. Som Annie Duke påpekar handlar tre av fyra av dessa råd om att ge upp.

Ute i den verkliga världen så är det helt enkelt så att ibland går det inte. Vi får inte lyckliga slut bara för att vi ger allt och kämpar in i det sista. Tvärtom är det ofta vägen till katastrof.

Ibland är våra mål omöjliga. Vi har inte talangen som krävs för att bli världsmästare, eller så är vår affärsidé inte bra nog för att göra oss till nästa Elon Musk. Men det betyder inte att det saknas andra vägar till framgång. Vi kanske intalar oss själva att det bara finns en sak vi vill ha, och att om vi inte får den så är våra liv värdelösa. Men om man bara tänker efter lite så inser man att det är nonsens. Av de miljoner saker vi kan ta för oss är det mycket osannolikt att det bara finns en sak som är värdefull.

När det kommer till att kämpa vidare så finns det två fel vi kan begå. Antingen ger vi upp för sent eller så ger vi upp för tidigt. Både är dåliga, men att ge upp för sent kan vara katastrofalt. Att ge upp för sent kan förstöra hela ens liv på ett sätt som att ge upp för tidigt inte kan göra.

Tyvärr finns det mycket som döljer detta för oss. Fiktionen har jag redan nämnt. Men även själva verkligheten ger oss en skev bild av dilemmat mellan att ge upp och kämpa vidare. Detta eftersom folk tycker om att skryta om alla de hinder de övervunnit. Men det vi inte hör är om alla de som stött på hinder och misslyckats. Dessa berättelser döljs på glömskans kyrkogård. Inte heller så berättar världens framgångsrika om alla de gånger de gav upp innan de fann vad som gjorde dem framgångsrika.

Att ge upp är ofta klokt – givet att vi gör det för att testa något annat. Eftersom vi inte kan göra allt måste vi göra kloka val. Men det kräver att vi också är kloka när det kommer till vad vi inte ska göra. Det är mänskligt att fela, och vi ska inte tro att vi kommer att träffa rätt på första försöket. Eller ens det femtioelfte.

Jakob Sjölander