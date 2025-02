I en rapport från Spelinspektionen framkommer det att tre av fyra vuxna svenskar någon gång har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Av dessa har 25 procent ägnat sig till spel på travet, vilket gör det till det överlägset mest populära alternativet på den svenska bettingmarknaden.

Den nya spelmarknaden är inne på sitt sjunde år och går fortsatt starkt, kanske till och med starkare än någonsin. En anledning till detta är att fler spelbolag fortsätter att ansöka om svenska licenser, en annan är att spel om pengar har blivit mer normaliserat.

Exakt hur stor, gemensam omsättning de svenska alternativen landade på under 2024 återstår att se – momsrapporten för Q4 förväntas att publiceras i mars – men under 2023 landade totalen på 27,1 miljarder kronor. En anmärkningsvärd siffra, som hamnade strax under rekordåret 2022 (27,4 miljarder kronor).

En anledning till att omsättningen har minskat kan vara att fler svenskar väljer att spela på ett nätcasino utan svensk licens eftersom dessa ofta har mer generösa välkomsterbjudanden. I den senaste upplagan av Spelinspektionens årliga undersökning ”Allmänheten om spel” uppgav nämligen färre än tidigare att de vet hur de ska se skillnad på ett licensierat och ett icke-licensierat alternativ.

Utklassar alla annan typ av sportsbetting

I samma undersökning fick respondenterna (över 1 500 stycken) svara på flera frågor rörande sina spelvanor, som hur ofta de spelade, hur deras förtroende för den svenska spelmarknaden ser ut och vilka spel de har spelat under de senaste 12 månaderna. 74 procent av alla tillfrågade svarade att de hade spelat om pengar någon gång under den nämnda perioden. Sett till hur bred deltagargruppen var och att urvalet skett slumpmässigt, klassas resultaten som statistiskt signifikanta för befolkningen i stort.

Den populäraste spelformen var, utan konkurrens, lotterier och nummerspel, exempelvis Triss, Postkodlotteriet eller Sverigelotten. Av alla som uppgav att de hade spelat om pengar svarade 74 procent att de ägnat sig åt lotterier och nummerspel .

På andra plats kom spel på travet med 25 procent, vilket gör det till den absolut populäraste spelformen i bettingsammanhang. Jämförelsevis var det 15 procent som sade att de ägnat sig åt någon annan typ av sportsbetting och då inkluderas sporter som fotboll, ishockey och golf.

Lång tradition av travsport

Att travet är så pass populärt är ingen förvåning. Dels eftersom tidigare upplagor av ”Allmänheten om spel” har vittnat om samma siffror, dels eftersom travsporten har varit en del av det svenska spelutbudet sedan slutet av 1800-talet.

På SVT har travet länge varit ett stående inslag, vilket har gjort sporten väldigt tillgänglig under lång tid. Sedan har vi det faktum att staten har varit direkt involverade i ATG sedan 1974, vilket har gett travet en annan typ av förtroendestämpel.