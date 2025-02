Under 2023 uppmätte spelbolagen med svensk licens en gemensam omsättningstotal på 27,1 miljarder kronor. Trots detta finns det fortfarande gott om aktörer som kan tänas kliva in på den svenska spelmarknaden och driva upp omsättningen ännu ett hack.

I samband med att vi klev in i det nya året, påbörjades också det sjunde året för den nya svenska spelmarknaden, som radikalt förändrades den 1 januari 2019. Sedan dess har det varit möjligt för icke-statliga spelbolag att öppet konkurrera med AB Svenska Spel med sina online casinon.

Trycket har varit stort och redan under första åren skickades hundratals ansökningar in om de licenser som krävs för att aktivt kunna rikta sig mot svenska spelare. Trots detta finns det fortfarande en stor potential för fortsatt tillväxt, Cointelegraph Sverige har nämligen tagit fram en sammanställning med icke-licensierade aktörer som fortfarande väntar på att ta klivet in på den svenska marknaden.

En årlig omsättning på 27,1 miljarder kronor

Utöver att dela ut licenser till de spelbolag som aktivt vill rikta sig mot svenska spelare, ligger det i Spelinspektionens ansvar att kontinuerligt se över hur den svenska spelmarknaden fungerar. Detta gör de genom att dels granska hur de licensierade alternativen lever upp till de krav som kommer med licensen, dels genom att kartlägga svenskarnas spelvanor och hålla ett öga på de licensierade spelbolagens omsättning.

Den senaste kompletta omsättningsrapporten publicerades den 1 mars 2024 och uppvisade att de licensierade alternativen uppnådde en gemensam omsättningstotal på 27,1 miljarder kronor under 2023. En signifikant siffra so ger en fingervisning om hur stort intresset för kommersiellt spelande är.

Kan bli nytt rekordår

Länge såg det ut som att 2024 skulle markera ännu ett nytt rekord. Fjolårets första två kvartal markerade nämligen två nya rekordsiffror, med noterade totalomsättningar på 6,7 miljarder kronor och 6,9 miljarder kronor. Därför var det många som blev förvånade när årets tredje kvartal istället demonstrerade en tillbakagång på 1,2 procent trots att Q3 och Q4 historiskt sett har varit marknadens starkaste.

Trots detta är rekordet fortfarande inom räckhåll, men det krävs att omsättningen under Q4 uppmätte till 7,1 miljarder kronor. Det är en hög siffra, men inte en omöjlig sådan. Under 2022 låg omsättningen på motsvarande nivå, men det är först i mars som Spelinspektionen förväntas att släppa kvartalsrapporten.

Höga avgifter för att kliva in på marknaden

Vad som skulle kunna garantera en fortsatt stark spelmarknad är om fler spelbolag väljer att ansluta sig till den. Sett till de höga avgifterna krävs det dock en hel del för att det ska vara aktuellt för de stora, internationella aktörerna. Bara att ansöka om en svensk licens kan kosta flera hundra tusen kronor och därtill måste spelbolagen betala 18 procent i vinstskatt på alla sina vinster.