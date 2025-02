Efter massmordet i Örebro publicerade tidningen Samnytt en artikel om attacken. I deras kommentarsfält hyllades dådet av anonyma konton.

Att hylla ett massmord är inget annat än förkastligt. Men varför kräver massmedia att Samnytts ägare, Kent Ekeroth, ska ställas till svars för vad som skrivs i deras kommentarsfält?

Om den principen skulle gälla borde även Aftonbladet hållas ansvarigt för de skratt-emojis som förekommit i deras kommentarsfält på Facebook, där användare reagerat på artikeln om de utmärglade gisslanmedlemmarna Eli Sharabi, Ohad Ben Ami och Or Levy.

Det är tydligt hur tyst vänstermedia blir när det är en profil på ”deras sida” som anklagas för att ha uttryckt stöd för terrorister eller till och med hyllat en terrorattack.

Universitetslektorn i humanekologi, Andreas Malm vid Lunds universitet, kallade exempelvis Hamas massaker den 7 oktober för ”heroisk” och uttryckte en önskan om att själv ha varit på plats för att bevittna dådet.

En annan person jag följt länge är journalisten Kajsa Ekis Ekman, som regelbundet skrivit för Aftonbladet och andra tidningar. Det dröjer inte länge innan man finner bisarra inlägg från henne, där hon bland annat förminskar gisslan i Gaza och legitimerar eller hyllar en terrororganisation.

Ekis Ekman deltog i Ali Görgis podd The G Show i november 2023, där hon diskuterade utväxlingen mellan Hamas och Israel. I podden förminskade hon gisslan genom att beskriva situationen som att de blivit goda vänner med sina kidnappare.

När Hassan Nasrallah, ledaren för terrororganisationen Hizbollah i Libanon, eliminerades i ett israeliskt luftanfall, reagerade Ekis Ekman genom att publicera en Instagram-händelse med en bild på Nasrallah och texterna: ”F-ck! They got him” samt ”Resist! Reorganize! Don’t give up!”.

Shora Esmailian, som också skrivit för Aftonbladet och andra tidningar, uttryckte efter 7 oktoberattacken sin reaktion i ett inlägg på X, där hon publicerade en bild på en bulldozer som bröt genom gränsstängslet vid Erez, tillsammans med orden: ”Om detta är möjligt, är allt möjligt!”.

När hon senare fick kommentarer som påpekade att barn kidnappats och förts till Gaza, svarade hon med att legitimera kidnappningen genom att skriva: ”De gisslan som har tagits är palestiniernas enda chans att förhandla om frihet.”

Dagen efter attacken publicerade Andreas Gustavsson, redaktör på ETC, en artikel med rubriken ”Hamas är palestiniernas värsta fiende”. Esmailians kommentar till den löd:

”För dig – den egentliga dumvänstern – är det viktigare att försvara rätten att gå på rejv i öknen intill världens största utomhusfängelse än att försvara rätten till ett värdigt och fritt liv.”

Dessa tre profiler har alltså legitimerat terror genom sina uttalanden – men inom massmedia har det varit tyst. För Andreas Malm på Lunds universitet fortsatte arbetet som vanligt efter hans hyllning av 7 oktoberattacken.

Detsamma gällde Shora Esmailian och Kajsa Ekis Ekman, som fortsatte skriva för en av Sveriges största tidningar, Aftonbladet. Ingenting hände.

Däremot, när Elon Musk gjorde en gest som vissa tolkade som en Hitlerhälsning, men som också kan betyda något helt annat, fick svenska skribenter sår på fingrarna efter allt skrivande där de fördömde och kritiserade Musk.

Men när svenska profiler på vänstersidan öppet legitimerar terrorism?

Då är det tyst.

Varför?

Christoffer Jonsson

Samhällsdebattör

@kurrejonsson