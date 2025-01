President Trump har under lång tid påtalat att Natoländerna måste höja sina försvarsanslag. På World Economic Forum i Davos upprepade han, via telepromter, sitt budskap. Två procent av ländernas totala BNP räcker inte. Varje land måste upp till 5%. Bara Polen är i närheten av det, med sina 4,7%. För Sveriges del skulle det innebära mer än en fördubbling av försvarsanslaget, från dagens (2024) 130 miljarder till ca 310 miljarder kronor per år.

310 miljarder sätter Socialdemokraternas förslag om en ny skatt, beredskapsskatt, i ett annat ljus. Den skulle inbringa blott 15 miljarder, enligt S, och ska betalas av de i det ”högsta inkomstskiktet” på deras ”kapitalvinster”. Socialdemokraterna verkar fortfarande, likt Fredrik Reinfeldt, betrakta försvaret som ett ”särintresse” eftersom de anser att dagens skatteintäkter inte räcker till något så grundläggande som Sveriges försvar.

Donald Trump motiverar sitt ställningstagande med att höjningen borde ha gjorts för flera år sedan. Det är USA som har stått för notan under alla dessa år, vilket inte är rättvist mot de amerikanska skattebetalarna, menar han.

Från vänsterhåll är förståelsen obefintlig. Internationell solidaritet, ett slagord som Socialdemokraterna gärna använder i andra sammanhang, är plötsligt inte aktuellt. Hatet och föraktet mot Donald Trump (och Elon Musk) är så starkt att förnuftigt tänkande störs. Detsamma händer när vänstern ska tänka pengar och skatt. Förnuftet trängs undan när ideologin tar kommandot.

Stämmer det att skatten i Sverige är så låg att det inte finns pengar till försvaret? Naturligtvis inte.

Ur ett internationellt perspektiv är skattetrycket i Sverige fortfarande mycket högt. Skattekvoten (totala skatteintäkter som andel av BNP) ligger på 41,4% (2023). Detta kan jämföras med USA som har 25,2%. Snittet för samtliga OECD-länder ligger på 33,9%.

Trots att Socialdemokraterna har en partiledare med examen från Handelshögskolan i Stockholm, tror de inte på tesen att sänkt skatt kan inbringa mer skatteintäkter än en höjning. Arthur Laffer åskådliggjorde detta med sin berömda kurva. Den innebär att det finns en optimal nivå för hur hög en skatt kan vara, en slags smärtgräns. Höjs skatten över den minskar skatteintäkterna.

För Magdalena Andersson och Socialdemokraterna handlar det inte om kronor och ören. De bryr sig inte om skatteintäkterna ökar eller minskar. Det är en ideologisk fråga. Det är inte du eller jag som ska bestämma över var och hur våra intjänade pengar ska användas. Det är staten som ska göra det. Staten är bättre och klokare än individen – det är socialismens grundidé.

Socialdemokraternas förslag om en beredskapsskatt var från början felaktigt. Nu när vi inte längre talar om en 15-miljardershöjning utan en höjning tio gånger så hög, framstår förslaget som löjligt. Sverige, som har ett av världens högsta skattetryck, betydligt högre än USA, ska kunna bygga upp sitt försvar utan att höja skatten ytterligare. Låt oss inte luras när Socialdemokraterna påstår att Sverige måste ha en extra skatt för det. Det måste vi inte alls. Däremot måste vi omprioritera, lära oss av Trump att det egna landet alltid måste komma först, och vi måste spara – just för den internationella solidaritetens skull.