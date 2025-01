Under flera år betalade spelbolagen med svensk licens in 18 procent skatt på all sin vinst. Från förra året ändrades detta när det blev höjd spelskatt till 22 procent. Detta resulterar i att den svenska statskassan får in mer pengar varje år.

Det har nu gått mer än sju år sedan den svenska spellicensen infördes i Sverige. En licens som alla behöver ha för att bedriva sin verksamhet för spel mot den svenska befolkningen. Under alla dessa år har det inte skett så drastiska förändringar. Det var under pandemin som man satte in tillfälliga regler för hur stor en bonus fick vara. Annars har det varit ganska lugnt.

Men förra året kom man fram till ett beslut som skulle påverka spelbolagens ekonomi. Nämligen höjd spelskatt. Under alla år som licensen varit i kraft har skatten för spelbolagen legat på 18 procent. Men efter en omröstning i riksdagen kom man fram till att höja denna skatt till 22 procent. En höjning på 4 procent som kommer innebära mer pengar till svenska statskassan.

Detta är dock ingenting som påverkar dig som spelar hos ett casino med svensk licens. Utan det är det casino du spelar hos som betalar in skatt på sin vinst. För dig som väljer ett casino med licens i Sverige är det helt skattefritt.

Så många bolag har licens i Sverige

Enligt siffror som Spelinspektionen publicerat på sin webbplats är det 52 bolag som har licens för vadhållning och 62 bolag som har licens för kommersiellt onlinespel i Sverige. Det kanske inte är lika många alternativ att välja mellan för svenska spelare som förr, men betydligt jämnare nivå bland alternativen som erbjuds.

Och genom att välja ett bolag som har licens i Sverige är man också med och bidrar till ekonomin i Sverige. För som vi redan nämnt är det 22 procent i vinstskatt som betalas in till svenska staten.

Lagligt att spela på casinon utan licens?

Att spela på ett casino som inte har licens i Sverige är lagligt. Men det är ingenting som man kan rekommendera. Säkerheten är betydligt sämre och det är även en vinstskatt på eventuella vinster. Så det är inget alternativ som är så förmånligt.