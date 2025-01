Elon Musks varningsrop om Europas framtid på X (250118) är en högljudd väckarklocka: ”Den genomgripande pessimismen som råder i Europa är skadlig. Den kan leda till slutet för Europa.” Hans svar är MEGA – Make Europe Great Again.

Europas förfall är ingen slump. Det är resultatet av en systematisk nedmontering av allt som en gång gjorde vår kontinent stor. Under EU:s vackra fasad av blå flaggor och gyllene stjärnor döljer sig en förödande socialistisk agenda som både har förgiftat och tystat debatten samt genom riktade insatser och statliga stöd satt marknadskrafterna ur spel. Vissa av Bryssel-byråkraterna utpekade ”gröna” branscher har gynnats, andra har prioriterats bort. Därtill kommer regleringar på regleringar i sådan omfattning att innovationen, företagsamheten och konkurrenskraften har kvävts. Sedan 2019 har EU stiftat 13 000 lagar. Det motsvarar i genomsnitt 10 nya lagar per dag under de senaste fem åren.

De ekonomiska konsekvenserna är förödande. För 15 år sedan var EU:s och USA:s ekonomier jämnstora – idag är USA:s ekonomi 25 procent större. Den genomsnittlige européen hade årligen haft 150 000 kronor mer i plånboken om EU haft samma löneutveckling som USA.

Men den verkliga katastrofen ligger djupare än så. I ivern att välkomna miljontals människor från dysfunktionella länder med väsensskilda kulturer har vi offrat vår trygghet, vår identitet och vår gemenskap. Även här var EU en starkt pådrivande kraft. Vi har aldrig fått något relevant svar på varför denna grundläggande omvandling skulle ske.

Till skillnad från USA, där Trump som ensam ledare kan genomföra MAGA, står Europa inför en större utmaning. Med 40 länder, alla med sina egna parlament och styren, samt ett svällande EU-maskineri (som styr över 27 länder), krävs ett tydligt ledarskap för att vända skutan. Här framstår Tyskland som det enda realistiska alternativet.

Som Europas största ekonomi har Tyskland mest att förlora på den nuvarande utvecklingen. Landet och tysk industri plågas redan av höga energipriser efter det huvudlösa beslutet att stänga alla sina 30 kärnkraftsreaktorer. Samtidigt har en ansvarslös migrationspolitik skapat ett splittrat samhälle där utvisningsbeslut ignoreras och otryggheten växer.

Opinionsundersökningarna visar att socialisternas (SPD) tid vid makten går mot sitt slut. Kristdemokraterna (CDU) och Alternativ för Tyskland (AfD) växer i styrka. Tillsammans har de chansen att samla mer än hälften av rösterna. Musk har redan pekat ut AfD som Tysklands – och därmed Europas – enda hopp. Nu återstår att se om CDU vågar inleda ett samarbete med AfD, och om EU, med dess ordförande Ursula von der Leyen från Tyskland, låter bli att sätta käppar i hjulen för förändringen.

Tiden är knapp. Om Tyskland inte tar täten i kampen för att återupprätta ett starkt Europa, där varje land har möjlighet att vara självständigt men samtidigt kunna samarbeta i gemensamma frågor som tullfrihet, bekämpa kriminalitet och strikta gränskontroller, är risken hög att vi fortsätter på vägen mot ökad irrelevans och större kaos. MEGA är inte bara en slogan – det är en överlevnadsstrategi för varje land i hela Europa.