Med en liten lastbil i hög fart körde en gärningsman som svurit trohet till Islamska staten ihjäl 15 personer och skadade tiotals på folkfyllda gator i New Orleans.

Den misstänkte gärningsmannen Shamsud-Din Jabbar sköts ihjäl av polis i en eldstrid sedan lastbilen kört fast. Han hade en IS-flagga i fordonet.

Terrordådet startade sent på nyårsnatten vid korsningen mellan gatorna Canal och Bourbon som är ett historiskt turistmål i New Orleans franska kvarter, kända för sin gatumusik och sina barer där folkmassorna firade in det nya året.

Medbrottslingar?

Polisen letar efter eventuella medbrottslingar. Man har hittat två potentiella sprängladdningar i de franska kvarteren längre ned på Bourbon street, och misstänker att han inte kan ha agerat ensam med tanke på de sprängladdningarna, rapporter BBC.

CNN rapporterar att den misstänkte spelade in videor där han nämnde drömmar om att gå med i IS och övervägde att döda sin familj efter en skilsmässa. Islamiska staten är den tillbakaträngda terrorsekten som upprättade ett ”kalifat” och terrorvälde som styrde över miljontals människor i Irak och Syrien tills en USA-ledd koalition genomförde en militär kampanj för att krossa IS-styret. Trots att IS har försvagats har man fortsatt att rekrytera sympatisörer online, säger experter.

”Måste ha radikaliserats på något sätt”

Offentliga register visar att Jabbar arbetade i fastighetsbranschen i Houston. I en reklamvideo som publicerades för fyra år sedan beskrev Jabbar sig själv som född och uppvuxen i Texas. Han var under flera år anställd i försvarsmakten som IT-specialist. Familjenamnet Jabbar är vanligast i Irak.

På Facebook har hans inlägg alltmer handlat om islam. ”Men aldrig något extremistiskt”, säger en tidigare kollega och Facebookvän till Times. Jabbars bror säger till tidningen, ”Han radikaliserades på något sätt.”