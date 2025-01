”The biggest first week in presidential history”, är Fox News beskrivning av president Trumps start på den nya mandatperioden. De refererar till 200 åtgärdspunkter som Trump ämnar verkställa redan första veckan. Åtgärderna omfattar allt från ökad gränsbevakning och stopp på all illegal invandring till slopandet av köns- och hudfärgskvotering vid federala tjänster. Dessutom planeras ökad oljeutvinning och slopade anslag till gröna (omöjliga) projekt.

Här råder ingen långbänk. Alla utredningar (om det varit några) är redan avklarade. Trump säger att de löften som gavs i valkampanjen ska infrias – meddetsamma. Som ljuv musik för oss utredningsskadade svenskar.

Samtidigt väcker det frågor. Är det verkligen möjligt att genomföra så många förändringar på så kort tid? Vi har ju lärt oss att inget ska eller bör göras hastigt. Det långsamma riksdagsarbetet framhålls här hemma som en fördel, då risken för misstag anses minska.

Men om Argentinas president Javier Milei kan vända ett fjortonårigt budgetunderskott på bara några månader, kan Trump förmodligen åstadkomma detsamma och mer därtill. Nu när han har majoritet i båda kamrarna kan vi räkna med att så blir fallet.

Svensk media är dock ovillig att belysa något positivt som rör Trump. Istället fokuserar man på faror och risker, främst gällande höjda tullar och upptrappade konflikter. Att världen var i princip fri från krig under hans förra mandatperiod nämns nästan aldrig. Inte heller uppmärksammas att vissa förändringar av tariffer kan vara berättigade. Till exempel är tullarna för varor in till EU högre än tullarna in till USA. Att Trump vill åtgärda sådana ojämlikheter undanhåller gärna svensk media. Det tycks vara viktigare att framställa Trump som en dålig ledare och en hemsk person än att sakligt beskriva verkligheten och förklara hans uttalanden.

För den som söker en motvikt till SVT, DN och SvD är amerikanska Fox News ett alternativ. Deras nyhetsrapportering är tydligt viktad åt höger. Sammantaget ger de olika nyhetskällorna en mer nyanserad bild.

Oavsett hur mainstream media gärna vill framställa Trump, hur de snedvrider och vinklar, sätter Trump USA i första rummet – vilket kanske är det som mainstream media fruktar mest. Detta borde egentligen ses som en självklarhet.

Det blir intressant att se om åtgärdspunkterna verkställs enligt plan. Med facit i hand från Trumps förra mandatperiod lär det mesta komma på plats. Man kan bara hoppas att Sverige och i förlängningen Europa tar lärdom!