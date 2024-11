Mest talande med nattens presidentval är att det är minoriteterna som lyfte Donald Trump till seger. Svarta och spansktalande röstade på honom i mycket större utsträckning än de tidigare röstat på republikansk presidentkandidater.

Demokraterna förde en hatfylld kampanj som ledde till två mordförsök på meningsmotståndaren, varav ett var millimeter från att döda honom. Det har varit ett hat mycket hetare och bredare än vad så kallade ”högerextremister” någonstans uppbringat. Vänsterns hat är det verkliga hotet mot den demokratiska livsstilen där man respekterar att andra har andra åsikter än en själv.

Därför är det glädjande att hatet inte vann i USA. Hat och smutskastning av meningsmotståndare borde aldrig vinna. Väljarna tog i nattens val sitt ansvar och körde ut hatets månglare ur Vita huset.

Trump tog – dessutom – upp sakfrågor

För att stå emot och övervinna de osakliga, tarvliga och smutsiga attackerna krävs – uppenbarligen – en kandidat som själv är skicklig på att slå tillbaka och möta dynga med dynga. Donald Trump är ingen finkänslig och raffinerad politiker. Men han har, till skillnad från Kamala Harris, inte bara ägnat sig åt angrepp utan också talat om sakfrågorna.

Han har visat förståelse för väljarkårens vardagskamp med inflation. Han har tagit människors oro på allvar för ökat våld och kriminalitet som följd av att gränserna inte upprätthållits och miljontals illegala migranter tagit sig in i landet. Han har tagit avstånd från woke och vänsterextrema idéer om att det finns mer än två kön och att barn utsätts för sexuella teman i skolorna.

Nu är det upp till bevis

Trump kommer att fortsatt möta enormt motstånd från vänstermedier som kommer fortsätta att gör allt för att smutskasta honom. Han kommer att möta den djupa statens försök att sätta dit honom, så som man gjorde med den påhittade ”ryska inblandningen” under hans förra mandatperiod i Vita huset.

Men Trump har väljarkåren på sin sida. Hans parti ser ut att vinna majoritet i både senaten och representanthuset. Det borde avskräcka dem som försöker sabotera den politiska ledning som amerikanska folket så tydligt har valt.

Han borde använda denna storslagna återkomst som amerikanska folkets president till att genomföra det han lovat, och göra det på ett sätt som innebär att även de som röstat på annan kandidat kan känna respekt för ämbetet och de institutioner som Donald Trump nu kommer att leda.

Han borde bli en generös segrare. Jag hoppas att han tar lärdom av Winston Churchill som sa: ”I krig: beslutsamhet. Vid nederlag: motstånd. Efter seger: storsinthet. I fred: god vilja.“ (In War, Resolution; In Defeat, Defiance; In Victory, Magnanimity; and in Peace, Good Will.)

Nu när han har makten borde han bortse från angrepp som inte kan skada honom, och istället lyfta fram de icke-supportrar som visar respekt för folkets utslag i nattens val.