Muharrem Demirok (C) dras med stora problem just nu. Förutom att partiet har interna strider delar ny opinionsmätning ut en dansk skalle mot honom. Partiet hamnar under spärren i november.

Dramatiken är stor bland småpartierna som ligger nära spärren för att få träda in i riksdagen. Det visar senaste mätning från Riks/Sentio. Värst är det för Centerpartiet som hamnar på 3,8 procent.

Se inslag i Riks.