Största förändringen i Novus opinionsmätning i november är att V ökat 1,1 procentenheter medan MP minskat med lika mycket. Sammanlagt ökar Tidöpartierna något, medan vänstersidan tappar.

KOMMENTAR. Skiftningarna månad för månad är inte så stora. Vänsteroppositionen har ett litet övertag, men det krymper i november.

De tre vänsterpartierna S, V och MP har 46,1 procent. Lägger man till C har de 51,4 procent.

Tidöpartierna får 47,3 procent.

Men det är normalt att oppositionen har större stöd under mellanvalsperioden. Ur det perspektivet är oppositionens övertag ganska litet. Det kan bero på att de fyra oppositionspartierna inte är eniga om något annat än att vara emot Sverigedemokraterna. När det gäller ekonomisk politik är C och V på motsatta sidor. När det gäller migration har S börjat vilja strama åt, medan MP och C fortsatt är för stor invandring. När det gäller kriminalpolitiken har de rödgröna ingen gemensam linje.

Tidöpartierna tuffar på med att genomföra det man lovade i valrörelsen 2022. Det går plågsamt långsamt, men åt rätt håll. Att man hinner göra mer och att åtgärderna märks hos väljarna är avgörande för att nuvarande majoritet i riksdagen ska få förnyat förtroende.