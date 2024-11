På ännu ett område ser Danmark ut att vara föregångare. Där uppgraderar man nu statusen för yrkeskompetens i förhållande till teoretiska studier på arbetsmarknaden.

Den danska regeringen avser att omkullkasta idén om att akademiska yrken är finare än praktiska yrken.

Filosofie doktor för att bli vaktmästare?

Brittiske journalisten och författaren David Goodhart skrev för några år sedan den uppmärksammad bok ”Head Hand Heart: The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century” som recenserades här i Samtiden. Hans prognos var: Om nuvarande utveckling fortsätter kommer det snart att krävas en filosofie doktorsexamen för att söka jobb som vaktmästare.

Han menar att examen från universitet överskattas i västvärlden. Examen är i stort sett den enda merit som räknas numera. Alla andra kvalifikationer, erfarenheter och förmågor saknar status i dag. Detta leder helt fel.

Danmark tar intryck

Nu tar regeringen i Danmark intryck av detta genom sin utbildningsminister Mattias Tesfaye (S) som började som murare.

Den revolutionerade omläggningen i högskolereformen innebär färre utbildningsplatser, till att flera kandidatprogram blir kortare och till fler vägar från arbetslivet in till universiteten. Också gymnasieskolan ska stöpas om, då ett alltför stort fokus på teoretiska ämnen ska tonas ned och mer plats ska ges för yrkesutbildningar. Här är faktiskt en annan granne, Norge, förebilden. Där börjar hälften av alla ungdomar på en praktiskt inriktad gymnasielinje där man senare kan bestämma yrkesbana och även kan växla om och i stället skaffa sig högskolebehörighet.

Sverige sviker unga

I G-P summerar Susanna Birgersson: ”Sverige avviker även på ett annat, mycket destruktivt sätt, nämligen genom att kräva godkänt i en lång rad teoretiska ämnen för att ens kunna ansöka till de praktiska programmen. De 15 procent som varje år lämnar grundskolan utan någon gymnasiebehörighet döms till uppgivenhet redan innan vuxenlivet har börjat. Alla dörrar smälls igen framför näsan på den som saknar förmågan att räkna algebra eller skriva långa argumenterande texter. Det är oförlåtligt.”

Arbetarklassen och lägre medelklass har fått ta mycket stryk som en följd av fixeringen vid teoretisk kunskap. Det är därför de visar sitt missnöje mot rådande dogmer genom att rösta mot etablissemangen i allmänna val.

Statusen på hantverksyrken, serviceyrken och vårdyrken behöver höjas också för att få samhället att fungera bättre.