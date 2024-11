Diskussionerna går fortsatt heta om varför amerikanska folket så tydligt valde Donald Trump som sin näste president. En filosofiprofessor ger de bästa svaren hittills.

KOMMENTAR. Det amerikanska valet betyder mycket för oss svenskar. Inte bara därför att USA är en viktig handelspartner och avgörande säkerhetspolitisk partner, utan därför att det öppna amerikanska samhället har en tendens att snabbare och rakare ge besked om vilka trender som gäller i västvärlden. De ligger ett antal år före oss på andra sidan Atlanten.

Varför vann Trump? Det är den mest brännande frågan nu. De flesta på vänstersidan har inte en aning. De fortsätter håna och smutskasta den man som en klar majoritet har röstat på. Vänstern är inte bara dåliga förlorare, den framstår alltmer som en galen sekt som vägrar erkänna verkligheten.

Socialkonservativ analys

Michael Sandel

Och så dyker ett namn upp som jag känner igen: filosofiprofessor Michael Sandel. Jag har hans böcker från 1980-talet som (mot hans vilja) sågs som en del av en ”kommunitär idéströmning”. Det var en motreaktion mot nyliberalismen och hävdade att frivilliga samhällsgemenskaper är centrala för människors välbefinnande. Mest känd blev statsvetaren Robert Putnam med boken Bowling alone – America’s Declining Social Capital.

På den tiden vågade ingen ta ordet konservativ i sin mun, men det kommunitärerna satte fingret på att människor behöver något mer än pengar (marknadsliberalism) och statliga tvångssystem (socialism). Man behöver en levande, frivillig, lokal gemenskap. Solidaritet i vardagen, inte bara genom politiska beslut.

Idag kan vi nog kalla denna analys för socialkonservativ.

Och Michael Sandel ger utmärkta svar på varför amerikanska folket – och då tydligast i arbetarklassen, såväl vita som latinos och i växande grad svarta amerikaner – röstade på Trump.

Se PBS-intervjun i Youtube här: Philosopher Michael Sandel on What Trump’s Win Says About American Society.

Politiken har stulit värdigheten från folket

Sandel menar att det finns en dubbelbottnad förbittring i stora delar av det amerikanska folket, och då särskilt bland dem om inte har högskoleutbildning. Dels handlar det om ekonomi, om inflation och att dagligvaror som mat och bensin blivit så dyra. Dels handlar det om att den politiska vänstern kommit att förakta människor utan universitetsexamen.

Denna spricka mellan Demokraterna och den arbetarklass som en gång var basen för partiet har vuxit sig allt större genom globaliseringen. När industrijobb flyttat till Mexiko eller Kina, har en stor del av arbetarklassen blivit lämnade åt sitt öde. Och dessutom hånade av Demokraterna. Sandel menar att det inte varit medvetet, men Demokraterna har inte förstått effekten av globaliseringen. Före globaliseringen kunde även de utan högskoleutbildning göra utmärkt yrkeskarriär inom industrin. Men globaliseringen ryckte mattan under fötterna på dessa människor.

– Det som drivit arbetande människor bort från Demokraterna är inte bara att de blivit lämnade åt sitt öde ekonomiskt, genom att Demokraterna deltog i att avreglera ekonomin och förespråkat marknadsdriven globalisering. Demokraterna fokuserade inte heller på värdigheten i arbete, de fokuserade inte på heder, respekt, social aktning och erkännande. Att i detta läge till dem säga att deras problem beror på att de inte har pluggat på universitet, bidrar till föraktet mot partiet.

Resultatet har blivit att människor känner att vänstern ser ned på dem, summerar Sandel.

Exakt.

Trump förstod

Medan Demokraterna fortsatt att agera för att öka klyftan till sin egen bas, var det en man som förstod precis vad stora delar av de amerikanska väljarna kände. Donald Trump visade att han förstår. När Kamala Harris hävdade att hon arbetat på McDonald’s samtidigt som ingen dokumentation fanns om detta, passade Trump på att göra en lysande valpoäng: Han satte på sig förkläde på en McDonald’s och började skyffla pommes frites och dela ut beställningar till kunderna. När Joe Biden kallade republikanska väljare ”sopor” passade Trump på att klä sig i soppåkarmundering och åka med sopbil till nästa valmöte.

Etablissemangen hånade Trump för att göra billiga knep i valkampanjen, men det Trump gjorde i väljarnas ögon var att visa respekt för dem som har dessa jobb. Han var hedrad att få prova på deras jobb och arbetsmiljö. Han talade om att de gör ett viktigt arbete. ”Jag värdesätter er som gör grovjobbet i samhället”, var budskapet – som gick hem så det gnistrar om det.

Trump visade att han förstår exakt vad dessa väljare har för vardagsproblem.

Politik börjar skifta tillbaka till klass

Det vi ser i USA och i Europa är att politik börjar sorteras efter klass. De som anser sig finare och bättre än andra har redan makten över statsapparaten, företagen, universiteten, medierna. De som anser sig nedvärderade och föga uppskattade söker sig till nya partier och ledare.

Globaliseringen och outsourcing av många praktiska jobb till Asien har gjort att klasskillnaderna ökar. Vissa eliter tjänar stora pengar på att förlägga jobb utomlands, medan vanligt folk drabbas av sämre arbetsmarknad när så sker.

Enligt liberal ekonomisk teori ska nya, bättre jobb uppstå när gamla flyttar bort till mindre utvecklade länder. Och under 1900-talet skedde det. Både väst och ”u-länderna” blev rikare. Men sedan 20-30 år har något hänt. De ansvariga politikerna har inte sett till att ekonomin varit öppen, fri och avreglerad så att nya näringar och teknik kunnat växa fram. Istället reglerar man sönder ekonomin för att ”rädda klimatet”, man inför kvotering för att gynna kvinnor och minoriteter och har därför slutat ha verksamheter där meritokrati gäller vilket får allt att fungera sämre.

Nu krävs förnyelse – ut med dem som styrt så illa

När de styrande politikerna slutat vara begåvade, förutseende och handlingskraftiga, har politiken förslummats, fördummats och fokuserat på smutskastning mot dem som ser att allt går åt skogen.

I detta läger är det absolut logiskt att välja en ledare som Donald Trump. Han lovar att utmana de sega, lata och fördomsfulla eliterna som gjort livet eländigt för vanligt folk.