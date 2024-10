Ny forskning visar att de som mest intensivt hävdar att de är anti-auktoritära i själva verket är de som är mest auktoritära, dessutom praktiserar den mest destruktiva formen av auktoritärt tänkande.

I helgens poddavsnitt med Riksronden diskuterar vi en ny bok av psykologprofessorn Luke Conway: Liberal Bullies: Inside the Mind of the Authoritarian Left (Pitchstone, augusti 2024).

Genom forskning kring auktoritära tendenser kan Conway visa att det är människor med vänsteråsikter som mest hyser auktoritära tendenser. Och ju mer vänster och ju mer övertygad man är om att vänstern har rätt, desto mer aggressivt auktoritär är man.

Conway delar också in auktoritärt beteende i två delar: en konstruktiv och en destruktiv. Konstruktiv auktoritet handlar om att guida, vägleda och klargöra spelregler som gynnar alla. Det handlar om att polisen är auktoritär i att upprätthålla lag och ordning och när lärare är auktoritära i klassrummet för att upprätthålla lugn och skapa studiero. Konservativa bejakar dessa auktoriteter.

Vänster gör det inte. De vill riva ner alla konstuktiva aukturiteter och förespråkar normupplösning. Men detta leder till destruktivt auktorärt styre där syftet är att tysta, stoppa, ja, krossa, dem som inte håller med vänstern.

Men inför detta auktoritära förhållningssätt är vänster blind. De vägrar inse hur auktoritära de i själva verket är.

Om detta diskuterar Richard Sörman och jag i helgens avsnitt av Riksronden. Se här: