Det går inte bra för Kamala Harris. I de senaste mätningarna från de delstater som kommer att avgöra presidentvalet leder nu Donald Trump i alla. 312-226 i elektorer skulle ge en klar seger för Trump.

Problemet för Kamala Harris är att amerikanska folket börjar lära känna henne. Hon är en begåvning på plattityder utan innehåll. Hon har ingen och alla åsikter samtidigt.

Allt fler ser henne som ett skämt.

Demokratiska partiet är i panik. Förre presidenten Barack Obama – vars fru sa ’When they go low, we go high’ (alltså att hålla hög moral när andra ägnar sig åt smutskastning) – har framträtt och i stort sett helt ägnat sig åt att tala skit om Donald Trump. Och han anklagade svarta män för att inte våga rösta på en kvinna. Något som alla menar var att skjuta sig i foten.

Jämnt – men ändå inte

Visst, det är fortsatt mycket jämnt i opinonsmätningarna. Här är sammanlagda mätningar per delstat i de sju som anses mest jämna.

Källa: RealClearPolitics.

Dessa siffror antyder ju att det är mycket jämnt. Men det finns en viktig invändning att göra.

Opinionsmätningarna har givit demokraterna 3-4-5 procentenheter bättre resultat än vad det sedan blev i valen. År 2016 ledde Hillary Clinton med 3,9 procentenheter över Trump i mätningar från dessa jämna delstater men förlorade dem på valdagen. År 2020 ledde Joe Biden med 4,4 procentenheter i dessa delstater, men vann med ett mycket litet övertag på mindre än 1 procentenhet.

Nu leder Trump med i snitt 0,8 procentenheter. Om demokraterna åter har överskattats i mätningarna kan Trump vara på väg mot en mycket tydlig valseger.