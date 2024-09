Det är något konstigt med Ungern och dess starke man. Nu säger en av premiärminister Viktor Orbáns rådgivare att Ungern inte skulle försvara sig om Ryssland invaderade landet – igen.

KOMMENTAR. Denne rådgivare säger att Ukraina är oansvarigt som försvarar sig mot Rysslands invasion, rapporterar AFP.

Rådgivaren, vars namn är Balázs Orbán, påstår också att Ungern inte skulle försvara sig om landet blev invaderat. Han hänvisar till den antisovjetiska revolutionen 1956, som Sovjet slog ner med våld.

– Baserat på 1956 skulle vi inte ha gjort vad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjorde för två och ett halvt år sedan, säger han och tillägger att många har dött och att Ukraina har förlorat territorium.

Jaha, med om Ungern inte försvarar sig förlorar man ju mer än territorium – man förlorar sin självständighet.

Denne rådgivare säger också att sovjetinvasionen i Ungern 1956 lärde ungrarna att ”vara försiktiga” (we learned that we have to be cautious).

Hur kan ungerska regeringen tänka så?

Jösses, det får mig att tänka på rå-kommunisterna i Norrbotten som i mellankrigstiden idoliserade Stalin och många emigrerade till Sovjet (för att bli fängslade som utländska agenter). Hur kan regeringspartiet alls tänka i banor om att ockupation av en brutal främmande makt är bättre än att ta strid för sin självständighet?

Det är något med forna östblockets historieskrivning och identitet som är obegriplig. Vad innebar det att först invaderas av nazistiska imperialister och sedan ockuperas i 45 år av sovjetkommunistiska armén?

Jag tror inte vi förstår hur det skadat självbilden och förmågan att tänka självständigt.

Det är ju en sak att vara emot väst-Europas vänsteropinioner och woke som bär på lätt galna idéer. Jag har uppfattat att somliga gillar Ungern just för Orbans motstånd mot sådant. Men här avslöjas ju att ungerska politiska ledningen lider av någon annan form av tokig idévärld.

Det är sorgligt att vi under de 35 år som gått sedan murens och kommunismens fall 1989 inte bättre lärt känna våra europeiska grannar. Den demonisering som skett i väst av Orbán och andra antikommunistiska aktörer i öst har ju inte hjälpt till att förstå hur folk och dess företrädare resonerar.